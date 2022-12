Programa “Mulheres em Ação” realiza mais de 20 mil atendimentos em sete edições

Lançado em maio deste ano, o Programa “Mulheres em Ação”, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, somou mais de 20 mil atendimentos em sete edições.

A iniciativa ocorreu nas seguintes localidades: Santa Isabel, Cinturão Verde, Jardim Florianópolis, Distrito da Guia, Novo Mato Grosso, Altos do Parque I e por fim ganhou uma edição especial de Natal, na sede da Secretaria, instalada na avenida Getúlio Vargas.

De acordo com a secretária municipal da Mulher, em todas as edições foram ofertados mais de 50 serviços nas áreas de Saúde, Educação, Trabalho, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Esporte, Assistência Social e outros. Ela destaca que o programa foi idealizado pela primeira-dama Marcia Pinheiro com objetivo de cuidar da saúde da mulher e por isso nas ações levamos cerca de 20 médicos de várias especialidades.

“Em todas as edições ofertamos serviços que garantiram para essas pessoas menos favorecidas e moradoras de bairros distantes uma oportunidade para que realizassem as consultas médicas, realizassem exames, vacinassem, atualizassem o CadÚnico, além das orientações jurídicas, dentre vários outros serviços apresentados”, explica.

Para a primeira-dama, Marcia Pinheiro, o programa tem sido um verdadeiro sucesso e terá continuidade no próximo ano já que diversos presidentes de bairros procuraram a secretaria pedindo que fosse levada essa ação para as suas respectivas regiões.

“Desde o início do Mulheres em Ação percebemos que estamos no caminho certo e que esse trabalho veio para ficar. Mais de 20 mil atendimentos, em sete edições, o que mostra que a comunidade necessita destes serviços. Quero agradecer a todas as secretarias envolvidas e continuaremos trabalhando por todos no próximo ano”, finaliza.

Os atendimentos fornecidos foram realizados pela Águas Cuiabá, Energisa, Delegacia da Mulher, Secretaria de Saúde com os atendimentos com psicólogos, ginecologistas, clínico geral e outros. O Instituto Lions da Visão, com encaminhamento para cirurgias. Também foram disponibilizados atendimentos para Central de Regulação que agendou mamografias e demais exames que foram solicitados no evento.