Programa “Mulheres pela Cidadania” é lançado pela Secretaria Municipal da Mulher e levará mais de 50 tipos de atendimentos para os bairros

Profissionais da educação e responsáveis técnicos da saúde participaram nesta terça-feira (31), no Auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação, de um encontro visando a capacitação para as ações do Programa Saúde na Escola 2021-2022. Durante o encontro, os participantes discutiram a elaboração do plano de ação para este ano.

O Programa Saúde na Escola (PSE), é uma política intersetorial da Saúde e da Educação, instituída em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286. O Programa é voltado as crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, com o objetivo de promover saúde e educação integral, para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileira.

Na abertura do encontro, a coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Guimarães falou sobre as expectativas da gestão em relação as ações que serão realizadas. “O Programa Saúde na Escola veio para articular ações conjuntas entre a Saúde e Educação em prol do desenvolvimento integral das crianças, por meio de uma aprendizagem mais dinâmica. A escola precisa da parceria de outros atores sociais na educação das nossas crianças e adolescentes unindo os conhecimentos e competências pedagógicas e técnicas que possam auxiliar na construção. em parceria, de uma Educação mais humana e de qualidade”, disse Marcela Guimarães.

Ao todo, participaram do encontro, 72 coordenadores das unidades educacionais e 58 responsáveis técnicos das Estratégias de Saúde da Família (PSF), das quatro regionais, Sul e Oeste (pela manhã) e Norte e Leste (no período da tarde). Durante o evento, a diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sérgio Luiz Ferreira da Silva, CMEI Serginho, Rosângela de Jesus, falou da experiência realizada na unidade e também no CMEI Paulo Ronan. “É extremamente importante olharmos para as nossas crianças e vermos as suas necessidades e, a partir daí, buscar ajuda”, disse a diretora.

Neste ciclo do Programa Saúde na Escola estão previstas ações em saúde ambiental; promoção de atividade física, alimentação saudável e prevenção da obesidade; promoção da cultura de paz e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes; prevenção de doenças negligenciadas; verificação da situação vacinal; saúde sexual e reprodutiva e prevenção HIV/IST; prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; saúde bucal, auditiva e ocular e prevenção à Covid-19.

A responsável técnica do Programa Saúde na Escola, da Secretaria Municipal de Saúde, Izabelle Essashika explicou como serão realizadas as ações. “O público alvo é a comunidade escolar e. as escolas fazem adesão ao programa que leva em conta, a vulnerabilidade social dos estudantes. Todas as ações são articuladas entre Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, que são os responsáveis pelo Programa. As ações são definidas de acordo com a capacidade operacional da escola”, disse ela.

Ohana Alves Medeiros Neres, assessora da Secretaria Municipal de Educação explicou que este é um momento de apresentação do Programa aos coordenadores escolares. “Muitas ações já estão sendo desenvolvidas pelas unidades educacionais, como as orientações e prevenções contra a Covid-19; orientações de higiene e ações de prevenção em saúde e preservação ambiental. Agora as unidades irão organizar seu calendário e informar essas ações às unidades de saúde”, explicou.