Programa “Neuroconvergente” é criado em Sapezal após TAC com o MPMT

Com o olhar tímido e o semblante sereno, o jovem indígena Vercio Tseremori’a, de 22 anos, saiu da aldeia com o pai para conquistar um direito fundamental: o de existir oficialmente. Neste domingo (5 de outubro), ele recebeu sua certidão de nascimento, emitida durante os atendimentos da 7ª Expedição Araguaia-Xingu, realizados no distrito de São José do Couto, em Campinápolis.

O documento, simples para muitos, representava um novo começo para o jovem. Acompanhado do pai, o trabalhador rural indígena Timoteo Tseremori’a, Vercio segurava nas mãos o papel que agora lhe garantia acesso à cidadania e aos direitos básicos.

“Agora ele ficou feliz, falou para nós lá. Agora conseguiu e ficou alegre”, contou Timoteo, ao ver o filho alcançar o reconhecimento civil.

De acordo com o Censo 2022 do IBGE, Campinápolis abriga 8.421 indígenas, o que representa mais da metade da população do município (55,07%) — o maior índice de Mato Grosso. Apesar disso, a distância e as dificuldades de acesso ainda impedem que muitos moradores tenham documentos e atendimento básico.

Timoteo entende bem o que isso significa: “Conseguir é bom. Alguém de nós com doença, o hospital não vai atender a gente sem documento. Vamos trabalhar na fazenda e registrar contrato”, disse, ao relatar o alívio de ver o filho finalmente registrado.

Os atendimentos aconteceram na Escola Municipal São José do Couto, entre os dias 3 e 4 de outubro, levando cidadania, saúde e dignidade a quem vive distante dos grandes centros.

Planejamento e sensibilidade

O juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador da Justiça Comunitária do TJMT e idealizador da Expedição, explicou que as localidades são escolhidas a partir de um mapeamento das necessidades mais urgentes.

“Campinápolis e Bom Jesus do Araguaia têm grandes desafios no que diz respeito à assistência para a população indígena. Passamos pelas aldeias para o plano de ação da Expedição Araguaia-Xingu e conhecemos de perto a realidade”, afirmou.

Segundo o magistrado, o propósito vai além dos números: “Não temos um número, nem parâmetros a serem superados, mas temos a certeza de que, ano a ano, vamos tentar minimizar essas angústias, esse sofrimento”, destacou, agradecendo a confiança do presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, no projeto.

7ª Expedição Araguaia-Xingu

Na primeira etapa, os atendimentos ocorrem de 3 a 10 de outubro no Distrito São José do Couto, localizado em Campinápolis, e no município de Bom Jesus do Araguaia. Em seguida, de 3 a 14 de novembro, as ações serão realizadas na Agrovila Jacaré Valente, em Confresa, no Distrito Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia, e no Distrito de Veranópolis, também em Confresa.

Parceiros

Compõem a lista de parceiros e instituições participantes a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) — nas áreas de Cultura e Esporte —, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Integram ainda o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Somam-se aos parceiros a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

A relação de colaboradores contempla também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que realizará atendimentos no município de Bom Jesus do Araguaia.

Confira as fotos da Expedição no Flickr do TJMT

Leia também:

Com apoio da Justiça, moradora de São José do Couto reencontra sua identidade e autoestima

Acesso à cidadania transforma realidade de indígenas durante a Expedição Araguaia-Xingu

De São José do Couto a Bom Jesus do Araguaia: 7ª Expedição Araguaia-Xingu segue para próxima parada

Na Expedição Araguaia-Xingu, mãe recebe orientação para garantir direitos da filha adotiva

Um gasto a menos, um sonho a mais: união se concretiza com apoio da Justiça Comunitária em Expedição

Círculo de Paz promove escuta, desperta sonhos e união entre crianças durante Expedição

Justiça que chega até o povo: a alegria de quem recupera o direito de ser reconhecido

Judiciário inicia a 7ª Expedição Araguaia-Xingu levando serviços ao distrito de São José do Couto

Autor: Vitória Maria Sena Fotografo: Josi Dias Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT