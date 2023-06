Programa Nota MT sorteia R$ 900 mil em prêmios nesta sexta-feira (30)

O sorteio do Programa Nota MT “mensal maio” será realizado nesta sexta-feira (30.06), a partir das 9h, na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O concurso, que estava agendado inicialmente para o dia 15 de junho, precisou ser transferido para garantir a integridade dos procedimentos e do resultado da premiação, após instabilidade no sistema. A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (28), por meio da portaria nº 128/2023.

Ao todo, 2.970.006 bilhetes eletrônicos, gerados entre os dias 1º e 31 de maio de 2023, concorrem a 1.010 prêmios, sendo 1.000 de R$ 500, cinco de R$ 10 mil, três de R$ 50 mil e dois de R$ 100 mil.

Todos os meses o Nota MT distribui R$ 900 mil em premiações. Os sorteios são realizados com base no resultado da Loteria Federal e nos documentos fiscais emitidos com o CPF, no mês anterior ao concurso. Dessa forma, os consumidores que fizerem compras até o dia 30 de junho podem concorrer ao próximo sorteio do programa, que será realizado no dia 13 de julho.

O consumidor que deseja concorrer deve se cadastrar no programa por meio do aplicativo disponível para sistema Android e IOS ou site https://www.sefaz.mt.gov.br/notamt/. Depois, é preciso solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras e nos bilhetes de passagem eletrônicos, utilizado no transporte rodoviário de passageiros.

Ao fazer uma compra de supermercado com o CPF incluso na nota, um bilhete é gerado para concorrer ao sorteio. Vale também para bares, restaurantes, postos de combustível e ainda, compras por serviço de entrega (delivery). Para isso, basta solicitar a nota fiscal com a inclusão do documento, salientando que a empresa deve ser estabelecida no mesmo munícipio do consumidor.