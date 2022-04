Programa “Palavra Literária” apresenta vida e obra de Cristina Campos

Para fechar a programação em celebração ao mês da Criatividade e Inovação, oficialmente comemorado neste dia 21 de abril, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) promove na próxima segunda-feira (25) a “Semana da Criatividade Sinova-MT”. Para essa ação, a pasta programou um dia inteiro dedicado a oficinas sobre criatividade, gamificação e inovação no setor público.

As atividades ocorrerão no auditório da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), das 9h às 17h, e têm como público-alvo todos os servidores do Poder Executivo estadual. Para participar não é necessário se inscrever.

De acordo com os idealizadores do evento, organizado pelo Sistema de Inovação em Práticas Públicas do Estado de Mato Grosso (Sinova-MT), por meio da Superintendência de Governança Digital e Inovação em Práticas Públicas da Seplag, o objetivo é fomentar o potencial criativo dos servidores.

Na mesma semana, no dia 28, será realizada uma live especial do projeto GentInova, que contará com a participação da servidora da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) Nelma Zambonini, como convidada, e de Olivia Boretti, como mediadora do bate-papo sobre o processo criativo para o desenvolvimento de jogos de uso corporativo. A live será transmitida ao vivo pelo canal da Seplag-MT no YouTube, às 10h.

A Semana da Criatividade Sinova-MT integra o World Creativity Day, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, que acontece entre hoje (20) e esta sexta-feira (22).

Acesse a página do Sinova-MT para outras informações.