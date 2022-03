Programa “Pela Ordem” leva o cotidiano do Parlamento para os ouvintes da Rádio Assembleia

Foto: Arte/ALMT / Arte/ALMT

A Rádio Assembleia, frequência 89,5 FM, reestreou o programa “Pela Ordem”, que tem como objetivo apresentar diariamente os principais destaques do Parlamento Estadual e contemplar, ao máximo, os debates sobre todas as regiões do estado, de forma que os 24 deputados estaduais possam ter visibilidade no programa.

Agora com novo formato, o “Pela Ordem” traz notícias diárias do Parlamento, abordando sessões, reuniões de comissões permanentes, câmaras temáticas e audiências públicas. O programa vai ao ar às 6h50, de segunda à sexta-feira, e tem duração de 10 minutos. A apresentação segue rodízio de vozes entre Bruno Pini, Thayana Bruno, Lucky Marlon e Luis Oliveira. As pautas são trabalhadas com reportagens de Laurindo Neto e Lucky Marlon.

Segundo o gerente da Rádio, Eduardo Ferreira, o programa é um resumo do que acontece no legislativo estadual, preparado por uma equipe que pesquisa as demandas da Casa e dos deputados, para dar transparência e levar informação de qualidade aos cidadãos. “Estamos antenados em tudo o que acontece por aqui, sem exceção”, disse o gerente.

“Nosso tempo de programa é curto. As informações são sucintas, selecionadas, de forma a dar mais dinamismo e rapidez para não ficar cansativo para o ouvinte”, disse um dos editores do Pela Ordem, Luis Oliveira.

Para a secretária de Comunicação da Assembleia Legislativa, Rosimeire Felfili, a dinâmica do trabalho na área da produção em rádio exige dedicação e criatividade. “O programa tem como objetivo principal o trabalho dos deputados na Assembleia Legislativa. Por mais que você conheça um tema, é sempre importante buscar outras abordagens, outros conhecimentos, com dinamismo e eficácia, para divulgar melhor as informações do parlamento. Quem ganha é o cidadão”, enfatizou Rosimeire.

A superintendente da Rádio Assembleia, Tatiana Medeiros, destacou o comprometimento da equipe ligada ao projeto. “A eficiência no modo de fazer a tarefa ajuda a atingir o objetivo inicialmente planejado. Ao esboçar programas para rádio, é importante, antes de tudo, compreender que esse é um universo amplo, com organização e elaboração de pautas relevantes para o ouvinte”, destacou.

Com o propósito de aumentar o alcance das informações parlamentares, o “Pela Ordem” vai ganhar, nos próximos meses, um espaço na grade de programação das rádios do interior de Mato Grosso. A Assembleia Legislativa está em contato com rádios de várias regiões do Estado para viabilizar a veiculação do programa nas emissoras parceiras.

A radialista Thayana Bruno entende que o formato diário do Pela Ordem deriva da experiência bem-sucedida da versão anterior do programa (que era semanal), por ser um jornal de linguagem acessível, compacto e objetivo. Ela observa três aspectos que fortalecem o trabalho.

“Primeiro, entendo que o programa é uma espécie de devolutiva à sociedade, o cumprimento de uma obrigação normativa da Assembleia Legislativa, que é dar transparência às suas ações. Em outro, especialmente em um ano eleitoral, é fundamental que os cidadãos tenham mais clareza sobre quais são as responsabilidades e formas de atuação da Assembleia Legislativa. Por fim, o Pela Ordem pode ser uma ferramenta de fiscalização das ações do parlamentar em que se votou e compreender se a atuação continua a atender as expectativas propostas”, disse Thayana.

Projeto pioneiro – A Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso integra um projeto pioneiro no Brasil. Trata-se da primeira operação da Rede Legislativa de Rádio, uma parceria da Câmara Federal em Brasília com Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.

A emissora pode ser ouvida na baixada cuiabana pela frequência 89,5 FM e pela internet no endereço: https://radio.al.mt.gov.br