Programa ‘Pit Stop’ da Limpurb já atendeu mais de trinta bairros em três meses de criação

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) tem percorrido diferentes pontos da capital com ações de limpeza e jardinagem nos canteiros, praças e parques da capital. Criado no mês de novembro do ano passado, mais de 30 pontos da cidade já receberam os serviços do programa ‘Pit Stop’. Os locais mais recentes, concluídos no final da semana passada, foram as praças Senhor dos Passos e da República.

As praças do Terra Nova, Clóvis Cardoso, Maria Taquara, Deputado Oscar Soares, dos Taxistas, Popular, Vicente Paula de Rosa, Jardim Araçá, Jardim das Palmeiras, Ipiranga, República, Alencastro e Centro Esportivo e de Lazer Sen. Jonas Pinheiro. Também foram atendidos os parques municipais da Nascente, da Família, das Águas, entre outros já foram contemplados.

“Importante frisar que essa iniciativa é pioneira no Estado. As equipes de engenharia da Limpurb fazem o levantamento das demandas e as equipes de manutenção, sem demoram, se deslocam para execução dos trabalhos sem grandes demoras. Com isso, os espaços ficam sempre disponíveis aos cidadãos, podendo serem utilizados sem necessidade de fechamento desses ambientes”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

Nesse momento, a equipe está dividida em três locais, sendo dois na região central (Praça dos Bandeirantes e Almirante Barroso) e no Jardim Cuiabá (Praça Manoel Miráglia). A Praça Bispo Dom José é a próxima a receber os trabalhos da Limpurb.

O programa opera em duas frentes, sendo uma destinada a serviços leves e outra para a solução de demandas mais complexas. Ainda segundo ele, seguindo um cronograma, as equipes são encaminhadas para as estruturas já com a missão de executar, imediatamente, os reparos necessários. Garante ainda a preservação dessas estruturas, como parques de diversão, academia, alambrados e quadras, calçamento, iluminação entre outros.

“Válido esclarecer que, os serviços inerentes ao programa Pit Stop são de manutenção e reparos pontuais. Neste momento, estamos com várias frentes em andamentos e já planejamos intervenções. É um trabalho diário e contínuo. Fazemos o levantamento das demandas mais urgentes e buscamos contemplar todas as regiões com esse trabalho”, pontua Júnior Leite.

“O Pit Stop é um projeto que atende a uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, que estava preocupado com a zeladoria desses lugares. Muito mais que construir e entregar a comunidade cuiabana, faz-se necessário os serviços de reparos e manutenção. Esse projeto Pit Stop veio para fazer uma revolução na zeladoria de Cuiabá”, concluiu o diretor.

PIT STOP

Somada às ações diárias de limpeza, a Limpurb também intensificou sua atenção para o cuidado com os equipamentos dos espaços de lazer. Por meio do programa Pit Stop, a empresa pública atua com quatro equipes que, continuamente, executam reparos pontuais e garantem a preservação dessas estruturas.