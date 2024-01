Diretores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares tomaram posse, na noite desta quinta-feira (04.01), para atuarem no quadriênio 2024-2028 nas escolas estaduais de Mato Grosso. Ao todo são 2.500 gestores escolares, aprovados em processo seletivo, que iniciam as atividades no dia 5 de fevereiro, quando começa o ano letivo de 2024.

Os profissionais passaram por diversas formações para contribuírem com a gestão escolar e o aprendizado dos estudantes, e vão atuar nas 647 escolas de Mato Grosso.

O governador Mauro Mendes relembrou sua trajetória na escola pública, destacou os investimentos realizados pelo Governo e ressaltou seu compromisso com a Educação.

“Eu fiquei muito feliz com a posse desses profissionais que estarão nos próximos anos tocando a Educação em parceria com a gente. Tenho muita expectativa com Seduc e sei que iremos fazer dela uma das maiores do país. Me sinto honrado porque, nesses momentos, me lembro do meu pai e da minha mãe, que acabou partindo sem nem saber escrever o próprio nome. Mas sei que de onde ela está, ela está vendo a grande valorização que nós temos dado para nossos alunos. Vocês podem ter certeza que, de tudo que nós estamos fazendo e iremos fazer ao longo desses anos, o que vai me dar mais orgulho serão os resultados que nós iremos construir na educação”, discursou.

Durante a solenidade, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, apresentou dados que mostraram um avanço de 28,4% no Indicador do Processo de Ensino e Aprendizagem (IPEA-MT) dos dois últimos anos, e estabeleceu uma nova meta para 2024, como parte do plano Educação 10 anos, que tem como objetivo colocar a educação pública de Mato Grosso entre as cinco melhores do país.

Novos gestores

Juliana Santos foi uma das empossadas na noite de quinta-feira, e irá atuar como diretora da Escola Estadual Nova Galiléia, em Colíder. Ela reconheceu os desafios de fazer parte da gestão escolar, ela afirmou estar grata pela oportunidade. “É um momento histórico para mim, pois é minha primeira vez como diretora e será bem desafiador. Porém, estou cheia de expectativas e também muito alegre por ter conquistado essa oportunidade”, disse.

Vagna Fernandes, que assumiu como diretora na Escola Estadual Dom Bosco, em Alta Floresta, avaliou que a proposta de organizar um evento de posse para todos os profissionais foi uma ideia inovadora e memorável, já que em outros momentos que também teve oportunidade de participar da gestão de uma escola, tomou posse no mesmo município do colégio. “Isso demonstra que o Estado tem preocupado em valorizar os profissionais e reconhecer a importância que cada um tem dentro do processo”, pontuou.

Já Joelma Rodrigues, que será secretária na Escola Barão de Melgaço, em Cuiabá, disse que também é sua primeira vez na gestão escolar, e parabenizou o Governo do Estado por proporcionar que todos os profissionais tivessem a chance de concorrer a uma vaga através de processo seletivo. “Com isso, vemos que o Estado se preocupa em colocar pessoas que de fato tenham conhecimento para atuar dentro do ambiente escolar”, ressaltou.

A solenidade contou com a presença de secretários de Estado, senadores e deputados estaduais e federais. O evento foi finalizado com uma palestra da campeã mundial do basquetebol brasileiro Hortência Marcari.