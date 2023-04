Programa “Todos os Ângulos” sobre cinema mato-grossense vai ao ar domingo à noite

Referência mato-grossense quando o assunto é produção audiovisual, o cineasta Luís Carlos de Oliveira Borges – mestre em cinema pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, doutor na matéria pela Universidade de Brasília, roteirista, produtor e diretor – é o personagem que entrará em cena às 19h deste domingo (9/3), na edição de estreia do programa “Todos os Ângulos”, produção da TV Assembleia com foco nas produções cinematográficas de Mato Grosso.

O cuiabaníssimo Luís Borges foi dirigente do Cine Clube Coxiponés – núcleo da Universidade Federal de Mato Grosso – e idealizador do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá. Pesquisador, servidor de carreira da UFMT, docente acadêmico, suas primeiras incursões em vídeo foram em São Paulo: “Linhas Cruzadas” (1988) e “Arca de Nois” (1989).

Entre 1992 e 1998, quando supervisor do Cine Clube Coxiponés, promoveu a aquisição do acervo fotográfico e cinematográfico do inesquecível artista da imagem – armênio de nascimento, mato-grossense de coração – Lázaro Papazian, saudoso e querido “Chau”, alcunha pela qual se tornou personagem indelével na memória da cuiabania.

Diretor de produção do longa metragem “Mário” (1998), do cineasta Hermano Penna, no ano seguinte Borges realizou seu primeiro curta: “A Cilada com Cinco Morenos”, e naquele ano coproduziu o longa “Latitude Zero”, de Toni Venturi. Em 2001, produziu o curta “Baseado em Fatos Reais”, de Bruno Bini, Em 2007 foi coprodutor e assistente de direção do curta “Nó de Rosas”, de Gloria Albuês.

Em 2008 lançou a coletânea intitulada “Memória e Mito do Cinema em Mato Grosso” ensaio em três volumes – ‘Memória do Cinema em Mato Grosso’, ‘Mito do Cinema em Mato Grosso’ e ‘Filmografia do Cinema em Mato Grosso’.

Sua obra mais recente estreou ano passado e lançou luz sobre a pandemia.

“Angelus Novus: na boca da noite anuncia a derrocada do Anticristo”, filme cujo enredo é ambientado no interior do Edifício Palácio do Comércio localizado no centro de Cuiabá, mas por conta dos milagres do cinema teve como locação a própria casa do diretor em Chapada dos Guimarães, que foi transmutada nas salas do ‘polêmico’ prédio – célebre em razão das discussões sobre sua interdição, há mais de uma década.

O pano de fundo é a crise sanitária que vitimou milhares em todo o planeta, indistintamente. “Mas além de focar na pandemia, o filme dialoga também com o pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin e aspectos urbanísticos de Cuiabá, principalmente ao exaltar seu Centro Histórico e revisitar o prédio que simboliza uma era marcada por obras que ‘modernizaram’ a cidade”, contextualiza o cineasta.

TODOS OS ÂNGULOS – Inserido no propósito da emissora de privilegiar a valorização das expressões artísticas e culturais da terra – a exemplo dos quadros “Palavra Literária” e “Palco pra Dois”, ambos já em exibição -, o novo programa da TVAL irá ao ar a partir deste domingo, às 19h e, sempre no mesmo horário, nos subsequentes incorporados à grade de programação da emissora. Já foram produzidos quase 30 episódios, material para duas temporadas.

Apresentado pelo ator mato-grossense Caio Ribeiro – natural de Rondonópolis, radicado em Cuiabá há mais de uma década -, o programa “Todos os Ângulos” será exibido em três blocos, com dez minutos de duração cada. Entremeadas à “entrevista” – no formato, coloquial ‘bate-papo’ – cenas dos filmes que marcam a trajetória do protagonista de cada episódio.

“É um passeio pelos desafios e vivências do fazer cinema em Mato Grosso”, define o ator, aliás neófito na seara televisiva, oportunidade que o fez vibrar e pela qual faz questão de agradecer à emissora. “Só gratidão”, exclama.

SECOM/AL – Sob o comando da gestora Rosimeire Cezar dos Reis Felfili, a Secretaria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – à qual a TVAL (canais 30.1 e 3.2) integra o leque de veículos, em conjunto com a Rádio Assembleia (FM 89.5) e página eletrônica (www.al.mt.gov.br), somados às redes sociais (Facebook, Youtube e Instagram) -, “além da finalidade precípua de dar publicidade às ações institucionais dos parlamentares, assim como do processo legislativo em si, não perde de vista a missão de fomentar a cultura mato-grossense, de igual sorte a profissão de fé que é o educar para a cidadania o povo de Mato Grosso”, nas palavras da secretária.

Entre os grupos de trabalho que compõe a estrutura da Secom/ALMT, a Comissão de Audiovisual – composta pelos servidores Noêmia Almeida, Ricardo Sardinha e Ever Jota – responde pela concepção do programa, inédito na grade da emissora, mais ainda, em tudo quanto há de programação televisiva nos canais transmitidos em Mato Grosso.

“Sempre vimos aqui e acolá, um quadro ou outro, neste ou naquele programa, nesta ou naquela emissora de televisão, acerca da rica produção audiovisual e cinematográfica da terra, não mais que isso; assim também nunca antes houve o merecido foco em profundidade sobre quem faz acontecer aqui o milagre da sétima arte”, avalia o superintendente da TV Assembleia, Jaime Fernandes Neto.

“É realmente um programa inédito na televisão mato-grossense”, completa o jornalista Ever Jota, secretário-adjunto na pasta da Comunicação Social do Poder Legislativo.