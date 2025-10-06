Programa Verde Novo leva plantio de árvores frutíferas ao bairro Três Barras

O bairro Três Barras, na região leste de Cuiabá, recebeu no sábado (4 de outubro) uma ação do Programa Verde Novo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). A iniciativa promoveu o plantio de mudas frutíferas — entre elas amora, goiaba, pitanga e bacupari — nas calçadas da Paróquia São Sebastião, com a orientação da engenheira florestal do Verde Novo, Rosiani Carnaíba.

A atividade atendeu o pedido da Paróquia e contou com o apoio de 20 voluntários, incluindo crianças da comunidade paroquial. O pároco, padre Elilzo Marques de Oliveira, destacou o sentido simbólico e espiritual do plantio: “Deus nos criou com amor e nos ama imensamente. As árvores fazem parte da revelação de Deus. Quando plantamos, anunciamos a Deus por meio do cultivo, do cuidado e do amor à natureza”, afirmou.

A voluntária Patrícia Santos relatou que o Programa Verde Novo se tornou uma missão de vida. Segundo ela, o desejo de colaborar com a arborização urbana nasceu após uma fala do padre, sobre a importância de plantar árvores, durante a celebração da missa.

“Ele comentou sobre a vontade que tinha de tornar o ambiente mais fresco e acolhedor para a nossa comunidade. E assim nasceu em meu coração o desejo de fazer a diferença. Foi então que conhecemos o Verde Novo. Mas não se trata apenas de plantar árvores. É sobre plantar amor, raízes de esperança e flores de recomeço”, disse.

Verde Novo

Idealizado pelo desembargador Rodrigo Curvo em 2017, o Programa Verde Novo é uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso voltada à recuperação das florestas urbanas. Ao longo dos anos, já foram distribuídas e plantadas mais de 230 mil mudas de espécies nativas e frutíferas do Cerrado.

O Verde Novo tem contribuído de forma significativa na conscientização ambiental da população cuiabana e na melhoria da qualidade de vida, uma vez que os plantios de mudas geram redução da sensação térmica e o aumento da umidade relativa do ar.

Quando o programa foi criado, Cuiabá ocupava a 20ª posição no ranking nacional de arborização urbana, com apenas 39,6% de suas vias cobertas por árvores, conforme dados do IBGE de 2010. Atualmente, o cenário é outro: a capital mato-grossense alcançou a 8ª colocação, com 74,23% de suas ruas e avenidas arborizadas, superando até mesmo São Paulo, que ocupa a 9ª posição no levantamento mais recente (IBGE-2022).

Autor: Bruno Vicente Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT