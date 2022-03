Programação cultural da Secel terá espetáculo nacional e começa nesta sexta-feira (25)

A programação cultural nos equipamentos da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) está repleta de atividades entre os dias 25 e 31 de março, com atrações locais e nacionais.

Nesta sexta-feira (25.03), a Casa Cuiabana recebe o espetáculo circense Raiow Rainhas, de São Paulo. A entrada é gratuita e convida o público de todas as idades a se divertir e se encantar com três excêntricas palhaças.

Ainda na sexta-feira, o Cine Teatro Cuiabá será palco do Festival Vambora, com show de artistas locais. No sábado (26.03) o Cine Teatro realiza o 1º Encontro de Stand UP e, no sábado e no domingo (27.03) espetáculo de dança “Uma Noite de Jazz”. No dia 31 de março será a vez da cantora Isadora Pompeo, com o show gospel “Elevation Night”.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está completando 110 de fundação e, em comemoração, está com a Exposição Bibliográfica e Iconográfica aberta até 1º de abril, e com inscrições abertas para a oficina de Leitura Inclusiva da Rede de Leitura.

No Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, o visitante poderá conferir além da exposição permanente, a exposição “Qual é a sua cruz?”. E no Museu de História Natural de Mato Grosso, a exposição permanente composta por um acervo de fósseis de animais da região e artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história.

Veja abaixo a programação completa:

Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça

A Biblioteca Pública Estevão de Mendonça completa no dia 26 de março, 110 anos de fundação. Em comemoração, está aberta a Exposição Bibliográfica e Iconográfica que reúne documentos, fotos e livros que contam a história da Biblioteca Estadual. Com acesso gratuito, o acervo fica exposto até o dia 1º de abril.

Outra atividade dessa celebração é a Oficina de Leitura Inclusiva da Rede de Leitura, que será realizada na segunda-feira (28.03), das 13h às 16h. São poucas vagas. Para se inscrever preencha o formulário disponível aqui. A ação é em parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos na perspectiva de fomentar o acesso à leitura e à informação para pessoas com deficiência.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada na rua Antônio Maria, nº 151, Centro de Cuiabá. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 8h às 18h. Informações pelo telefone (65) 3613-9240.

Centro Cultural Casa Cuiabana

Nesta sexta e sábado, o Centro Cultural Casa Cuiabana será palco do espetáculo Raiow Rainhas, do coletivo Rainhas do Radiador, de São Paulo. A entrada é gratuita e serão quatro sessões, sendo na sexta-feira (25.03), às 10h e 19h30, e no sábado (26.03), às 15h e 20h.

Raiow Rainha é um espetáculo circense, realizado por três excêntricas palhaças, que executam números de acrobacias e habilidades, como luta livre, salto aeróbico, mulher centopéia, musicas cômicas dentre outros, com muita diversão e irreverência. O espetáculo convida o público de todas as idades a se divertir e se encantar com essas figuras poderosas e inusitadas.

Ainda no sábado (26.03), a Casa Cuiabana também será espaço para a oficina “Corpos em Conexões”. Oferecida gratuitamente para a comunidade. Com atividades práticas e teóricas, a oficina tem o objetivo de gerar processos de investigação sobre dança e conexões potencializadoras em diversas áreas do conhecimento. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever aqui.

A oficina será ministrada por Clodoaldo Arruda, Marcia Alves Soares da Silva e Wenni Justo. Informações pelo telefone (65) 99982-7224.

O Centro Cultural Casa Cuiabana fica localizado na rua General Vale, nº 181, bairro Bandeirantes – Cuiabá.

Cine Teatro Cuiabá

Em parceria com a Sumac Records, o Festival Vambora realiza um showcase com os artistas autorais: João Abrantes, Holanda, Jacob, Bia Trindade, Heitor Mattos e Izafeh, na sexta-feira (25.03), às 19h, no Cine Teatro Cuiabá. A ação conta com o patrocínio da Secel-MT e Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

O objetivo é difundir e popularizar a música e arte autoral cuiabana. O evento é gratuito e para participar é necessário retirar o ingresso online no link disponível aqui.

No sábado (26.09), será realizado o 1º Encontro de Stand Up, em duas sessões. A primeira será às 18h e a segunda às 20h. O evento será na sala Anderson Flores, com entrada gratuita. O encontro reunirá 17 humoristas locais, entre profissionais e iniciantes. O evento é uma ação do Festival Vambora, financiado pela Secel-MT e ALMT. Informações pelo telefone (65) 99944-0510 ou instagram @vambora.mt.

Sábado e domingo (26 e 27.03), a partir das 19h, no teatro, tem o espetáculo “Uma Noite de Jazz”, da Cia Jazz Giselle Moreno. O público irá assistir a uma coletânea das coreografias desenvolvidas pela bailarina e coreógrafa Giselle Moreno. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia entrada), no Centro de Dança Giselle Moreno, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 432-C, em Cuiabá (MT). Informações pelo telefone (65) 99227-4685 ou no instagram @gisellemoreno.centrodanca.

Já no dia 31 de março (quinta-feira), tem o evento “Elevation Night” com a cantora Isadora Pompeo. A apresentação será às 20h, no teatro. Os ingressos estão à venda online, no link disponível aqui, por R$ 60,00 e R$ 140,00.

O Elevation Night pretende criar um ambiente propício para que o público possa elevar o nível da sua vida com Deus. Isadora Pompeo é uma das representantes da nova geração da música gospel no Brasil e fez sucesso com as composições “Hey, Pai”, “Oi, Jesus”, “Minha Morada” e “Como Nunca Antes”. Informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (65) 98135-5799.

O Cine Teatro Cuiabá está localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 247, Centro de Cuiabá. Acesse o site no link http://cineteatrocuiaba.org.br/.

Museu de Arte Sacra de Mato Grosso

Além do acervo permanente que conta com artigos da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, mobiliários, pinturas, vestuário litúrgico e objetos que pertenceram a Dom Aquino, vestimenta e objetos litúrgicos utilizados pelo Papa João Paulo II, durante sua visita a Cuiabá, o visitante pode conferir a exposição coletiva “Qual é a sua cruz?”, aberta para visitação no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso.

A mostra reúne 79 cruzes elaboradas por 56 artistas do Centro-Oeste brasileiro. Entre os artistas expositores estão: Adir Sodré, Babu 78, Benedito Nunes, Conceição Bugres, Clovis Irigaray, Dalva de Barros, Gervane de Paula, Humberto Espindola, João Sebastião, Waldomiro de Deus, Paulo Pires, entre outros nomes das artes plásticas da região. A exposição segue até 08 de maio, de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado na rua Clóvis Hugney, praça do Seminário, nº 239 – Cuiabá. Informações no endereço eletrônico https://linktr.ee/masmt. Os ingressos podem ser adquiridos no site ou no museu por R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Museu de História Natural de Mato Grosso

O Museu de História Natural de Mato Grosso segue com exposição permanente, com visitação aberta ao público de quarta a domingo, das 8h às 18h. A exposição é composta por um acervo de fósseis de animais da região e artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história.

Na área externa, o visitante tem a oportunidade de conhecer a réplica do esqueleto de um Pycnonemosaurus Nevesi, dinossauro que habitava a região da Chapada dos Guimarães durante o período Cretáceo.

Além disso, a exposição inclui a história do prédio onde fica o museu, a Casa Dom Aquino. O imóvel é patrimônio histórico mato-grossense e foi construído pelo patriarca da família Murtinho, em 1842. E desde 2006 abriga o Museu de História Natural de Mato Grosso.

Entrada para a exposição permanente R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). A entrada para área externa é gratuita.

O museu fica localizado na Avenida Beira Rio, nº 2.000, bairro Jardim Europa – Cuiabá-MT. Informações pelo telefone (65) 3634-4858 e no site http://museuhistorianaturalmt.com.br/.