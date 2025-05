Programação de orientações contra corrupção envolve mais de 200 crianças

Oficinas, orientações sobre o Maio Amarelo, cuidados com a saúde humana e também com a saúde animal marcaram a Semana da Transparência Pública, realizada pela Controladoria Geral do Município no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), em Cuiabá. Foram dois dias de evento com programação intensa, envolvendo 200 estudantes da rede municipal de Educação, de quatro escolas — 50 de cada unidade.

A vice-prefeita e secretária Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), coronel Vânia Rosa, participou conscientizando as crianças sobre a importância de cumprir as regras de trânsito. Para isso, foi realizada a oficina de educação para o trânsito.

Vânia também abordou o tema da corrupção. Explicou às crianças que “quando há corrupção (desvio de verbas), o dinheiro não chega ao povo. Os serviços não se traduzem em melhorias, e, no caso de vocês (crianças), isso significa falta de merenda, uniforme e café da manhã”, disse.

A vice-prefeita convidou as crianças a fazerem parte da Patrulha da Transparência, ajudando o prefeito e a vice-prefeita a cuidar da cidade.

A equipe de Bem-Estar Animal apresentou o trabalho que é desenvolvido em Cuiabá no acolhimento de animais vítimas de maus-tratos, casos que chegam ao conhecimento das autoridades por meio de denúncias. Também foi abordado o tema da adoção, destacando que se trata de um ato de amor, mas também de responsabilidade, pois os animais vivem muitos anos e dependem de cuidados como saúde, alimentação e abrigo adequado.

A Unidade de Vigilância em Zoonoses apresentou diversos animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões, pombos, morcegos, além do ciclo reprodutivo do mosquito Aedes aegypti. Com a exposição, as crianças assimilaram com mais facilidade os perigos e aprenderam como evitar criadouros dessas espécies. Uma das medidas ensinadas foi manter o quintal limpo, sem acúmulo de folhas, água ou entulho.

“Além dos parceiros, tivemos a apresentação de uma peça teatral do Circo Intenda, com o tema ‘Cidadania, Transparência, Administração Pública e Democracia’. Os atores simularam como é construída uma cidade, a necessidade dos secretários para cada função (saúde, educação, segurança, mobilidade etc.) e, no final, elegeram um prefeito para administrar tudo”.

A diretora de Transparência, Erika Arruda da Matta, apresentou o Portalzinho da Patrulha, ferramenta desenvolvida para as crianças, que possui jogos e histórias em quadrinhos com temática ética e de cidadania.

“A dinâmica atraiu a atenção do público, que compreendeu o conteúdo de maneira lúdica e divertida”, explicou a assessora técnica Joilce Botelho Acosta.

“A Semana da Transparência foi uma grande oportunidade para aproximar nossas crianças dos valores da ética, da cidadania e do controle social. Ver estudantes da rede municipal se envolvendo com temas como o combate à corrupção, o cuidado com a cidade e o respeito às leis, de forma tão leve e interativa, reforça nosso compromisso com uma gestão pública mais consciente e participativa. Agradeço a todos os parceiros e servidores que tornaram esse momento possível. Estamos plantando sementes que vão transformar o futuro de Cuiabá”, destacou o controlador geral do município, Wesley Bucco.

Participaram estudantes da Emeb Antônia Tita Maciel, da Emebc Hilda Caetano Leite (escola de campo, do Distrito do Sucuri), da Emeb Maria Ambrósio Pommot e da Emeb Gastão Matos Müller.

#PraCegoVer

A foto mostra a secretária da Semob orietnando os estudantes durante o evento. Ela está usando o microfone para que todos possam ouvir melhor. O auditório está bem iluminado e lotado.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT