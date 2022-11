Programação do ‘Viva o Feriado em Cuiabá’ agita a cidade e alcança público diversificado

A qualidade do atendimento do mais novo e moderno hospital público do Centro-Oeste, o Hospital Municipal de Cuiabá e novo Pronto-Socorro “Dr Leony Palma de Carvalho” (HMC), é notada pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente para aqueles que receberam atendimento médico no antigo pronto-socorro e no HMC.

Waldevino de Jesus, 50 anos, que ficou internado este ano no HMC, por quatro meses. E em 2016 no antigo pronto-socorro, faz o comparativo do atendimento recebido.

“O HMC e o novo pronto-socorro de Cuiabá têm a melhor estrutura e equipe de profissionais. Estou feliz com o meu tratamento e quero registrar a minha satisfação”, destacou Waldevino, que há anos sofre com múltiplas escaras em decorrência da paraplegia.

Segundo ele, no antigo pronto-socorro o atendimento não foi adequado, e a situação das feridas e úlceras de pressão não foram completamente curadas. “A depressão ao qual passei, também tardou a busca por novos tratamentos e cuidados diários. Este ano, por orientação de amigos, busquei atendimento médico na Policlínica do Coxipó, porém fui transferido para o HMC, devido à gravidade”, informou.

“Sou muito grato ao hospital e aos profissionais pelo bom serviço prestado e humanizado. São profissionais com um coração imenso para tratar a gente, esse é um dos motivos da minha de felicidade. Além do tratamento inovador, como a oxigenoterapia hiperbárica, que considero como o divisor de águas para a minha recuperação”, revelou.

O diretor-técnico do HMC, Vinicius Gatto, explicou que no HMC, Waldevino, recebeu tratamento adequado para o êxito no tratamento da sua patologia. “Ele foi admitido na unidade hospitalar com úlcera por pressão grau IV na região da nádega e laterais das pernas, e osteomielite, doença infecciosa que atinge os ossos”, disse.

“Foi realizada uma cirurgia com a equipe da ortopedia e outra cirurgia e desbridamento, que é a remoção de tecido necrótico com a equipe da cirurgia plástica. Para potencializar o tratamento, o paciente realizou mais de 90 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, que contribuiu com a reestruturação do tecido ósseo e interrompeu o processo de afundamento”, completou Gatto, que reforçou o acompanhamento do paciente também por outros profissionais da clínica médica, infectologia, enfermagem e equipe multidisciplinar.

Para Waldevino todos os profissionais foram excepcionais. “Quero elogiar e parabenizar pelo meu tratamento. Nunca recebi tanta atenção e cuidado como aqui no HMC. Minha infecção já cessou e já não sinto mais dores. Estou bem melhor. Não estou mais hospitalizado, porém continuo a manutenção ambulatorial e oxigenoterapia hiperbárica periodicamente”, ressaltou Waldevino, que mora no distrito de Nova Esperança-Pequizeiro, próximo à Rodovia dos Imigrantes, entre a capital e o município de Santo Antônio de Leverger (distante a 30 km de Cuiabá).

Segundo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o antigo Pronto-Socorro de Cuiabá, não possuía estrutura adequada para atender a população. “Quando assumi a prefeitura em 2017, priorizei a saúde dos mato-grossenses. A construção de um hospital e novo pronto-socorro foi necessária para cuidar da nossa gente. Conseguimos ampliar a oferta dos serviços e reduzimos a fila de espera por consultas e cirurgias eletivas”, destacou o prefeito.

O diretor-geral, Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) que administra o HMC, sob a gestão municipal, explicou que o Hospital Municipal de Cuiabá e novo Pronto-Socorro é um dos três melhores hospitais públicos do país, no quesito infraestrutura.

“A unidade hospitalar foi inaugurada em 2018, pela gestão Emanuel Pinheiro, e é referência em ortopedia, traumatologia, neurocirurgia e cirurgias em gerais. O HMC atende toda a população do estado de Mato Grosso, com serviços de qualidade na área da saúde para o tratamento de diversas patologias”, finalizou Rós.