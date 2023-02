“Programas do Governo de MT atendem 100% dos atletas olímpicos do Estado”, afirma secretário

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, conduzida pelo juiz Wagner Plaza Machado Júnior realizará nesta segunda-feira (27/2), às 9h, de forma remota, o julgamento do Tribunal do Júri de dois acusados pela morte de Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo na cidade de Juscimeira.

O crime ocorreu no dia 28 de março de 2019, por volta das 12h30, na Rua Rui Barbosa, n° 227, próximo a um posto no Centro de Juscimeira. Os acusados teriam agido por motivo fútil e utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, que segundo as investigações se encontrava no seu local de trabalho quando foi alvejado.

Segundo dados do processo os réus são integrantes da facção criminosa, Comando Vermelho e poderia haver tentativa de resgate dos acusados durante a realização do júri. Motivo principal para o pedido desaforamento de Juscimeira para Rondonópolis. As testemunhas serão ouvidas por via remota e o julgamento transmitido apenas via internet, embora esteja programado um grande reforço policial do lado de dentro e nas imediações do Fórum de Rondonópolis.

Ranniery Queiroz

Assessoria de Imprensa CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT