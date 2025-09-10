ProHort revela queda de 10% no preço do repolho e aumento de 20% no valor da couve-flor e brócolis

O boletim semanal do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) em Mato Grosso revela que o repolho foi o grande destaque positivo da semana, registrando queda de 10% e se tornando a melhor alternativa de custo-benefício entre as verduras.

Referente ao período entre 8 e 14 de setembro deste ano, o estudo aponta que hortaliças e legumes tiveram reduções de preço expressivas, como, por exemplo, o quiabo (-47%), a pimenta de cheiro (-30%) e a vagem (-16,7%). Entre as frutas, a banana maçã e a uva rubi recuaram R$15 por caixa, o que favorece o consumo e a reposição.

Por outro lado, há itens que registraram aumento de preço, com destaque para as frutas de entressafra, abacaxi, abacate e tangerina ponkan, que subiram R$ 10 cada, e para as verduras nobres, como a couve-flor e o brócolis, que ficaram 20% mais caros.

A análise mostra que, diante do cenário, o repolho tornou-se a melhor aposta tanto para consumidores quanto para feirantes e comerciantes. Ele aparece como uma alternativa acessível frente ao aumento de verduras mais caras, como a couve-flor e o brócolis, que fazem parte da família das chamadas brassicáceas, grupo de hortaliças bem conhecidas do dia a dia.

Conforme informações da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT), a expectativa é de que os preços das hortaliças continuem em queda nas próximas semanas, especialmente quiabo e a alface crespa, enquanto frutas em entressafra, como maracujá, manga, melão e abacate, devem seguir pressionando o mercado.

Em Mato Grosso, o ProHort é gerenciado pela Seaf, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Cuiabá, que faz o levantamento dos preços diariamente na Central de Abastecimento de Cuiabá (Ceasa-MT), no Distrito Industrial. No Estado, o programa conta também com o apoio da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer).

Fonte: Governo MT – MT