ProHort revela queda de 10% no preço do repolho e aumento de 20% no valor da couve-flor e brócolis
O boletim semanal do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) em Mato Grosso revela que o repolho foi o grande destaque positivo da semana, registrando queda de 10% e se tornando a melhor alternativa de custo-benefício entre as verduras.
Referente ao período entre 8 e 14 de setembro deste ano, o estudo aponta que hortaliças e legumes tiveram reduções de preço expressivas, como, por exemplo, o quiabo (-47%), a pimenta de cheiro (-30%) e a vagem (-16,7%). Entre as frutas, a banana maçã e a uva rubi recuaram R$15 por caixa, o que favorece o consumo e a reposição.
Por outro lado, há itens que registraram aumento de preço, com destaque para as frutas de entressafra, abacaxi, abacate e tangerina ponkan, que subiram R$ 10 cada, e para as verduras nobres, como a couve-flor e o brócolis, que ficaram 20% mais caros.
A análise mostra que, diante do cenário, o repolho tornou-se a melhor aposta tanto para consumidores quanto para feirantes e comerciantes. Ele aparece como uma alternativa acessível frente ao aumento de verduras mais caras, como a couve-flor e o brócolis, que fazem parte da família das chamadas brassicáceas, grupo de hortaliças bem conhecidas do dia a dia.
Conforme informações da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT), a expectativa é de que os preços das hortaliças continuem em queda nas próximas semanas, especialmente quiabo e a alface crespa, enquanto frutas em entressafra, como maracujá, manga, melão e abacate, devem seguir pressionando o mercado.
Em Mato Grosso, o ProHort é gerenciado pela Seaf, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Cuiabá, que faz o levantamento dos preços diariamente na Central de Abastecimento de Cuiabá (Ceasa-MT), no Distrito Industrial. No Estado, o programa conta também com o apoio da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer).
Confira as mais de 2,5 mil vagas de emprego disponíveis no Sine-MT nesta semana
Técnico em Geologia, auxiliar de estoque e magarefe são algumas das oportunidades de emprego divulgadas nesta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Ao todo, estão disponíveis 2.558 oportunidades nos 36 postos de atendimento instalados, em 32 municípios de Mato Grosso.
Em Cuiabá e Várzea Grande, são 653 novas oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Entre elas estão 124 vagas para auxiliar de linha de produção, 73 vagas para auxiliar de limpeza, 30 vagas para ajudante de obra, 20 vagas para desossador, 12 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 10 vagas para montador de estruturas metálicas, 10 vagas para servente de pedreiro, 11 vagas para chefe de serviço de limpeza, nove vagas para oficial de manutenção civil, oito vagas para auxiliar administrativo, seis vagas para motorista entregador, cinco vagas para vendedor interno, três vagas para técnico em segurança do trabalho, duas vagas para gerente de bar/cantina/restaurante, duas vagas para ajudante de padeiro, uma vaga para técnico em geologia, uma vaga para eletrotécnico, uma vaga para auxiliar contábil e uma vaga para instalador de película solar (insulfilm).
Também são ofertadas 17 vagas para Pessoa com Deficiência (PCD), em Cuiabá e Várzea Grande, sendo cinco para auxiliar de linha de produção, três vagas para frentista, três vagas para lubrificador de automóveis, três vagas para operador de caixa, uma vaga para atendente de lojas, uma vaga para auxiliar de estoque e uma vaga para oficial de manutenção.
Em Sinop (a 479 km de Cuiabá) estão disponíveis 314 vagas de emprego nas áreas de consultor de vendas analista contábil, frentista, pintor industrial, soldador, instalador/reparador de redes e cabos telefônicos, motorista de ônibus rodoviário, contador, mecânico de equipamentos industriais, operador de empilhadeira e repositor em supermercados. Somente para concreteiro e armador de estrutura de concreto são 30 e 20 vagas, respectivamente.
No município de Barra do Garças (a 519 km de Cuiabá) estão disponíveis 170 oportunidades, como trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles, encanador, mecânico, caseiro, retalhador de carne, ajudante de obras, magarefe, vaqueiro e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.
Outro município em destaque é Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá), com 144 oportunidades nas áreas de operador de retroescavadeira, auxiliar de cozinha, recepcionista/secretária, técnico em manutenção de equipamentos de informática, carregador de caminhão, operador de máquinas agrícolas, operador de tráfego, motorista de carreta, alinhador veicular e auxiliar de lanchonete.
A lista detalhada e completa das vagas ofertadas pela Rede Sine pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.
Atendimento
Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente.
Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, facilitando os trâmites do atendimento.
Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é das 10h às 17h30.
Para ter acesso completo a todas as oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso, acesse o documento em anexo.
“Crescimento em MT ocorre por segundo; é o Brasil que a gente precisa conhecer”, afirma João Doria
“Eu estive recentemente em Mato Grosso e fiquei impressionado. Em apenas seis meses, percebi um outro Estado. É impressionante como o crescimento lá ocorre por segundo — nunca vi nada igual. Esse é o Brasil que a gente não conhece e precisa conhecer”, afirmou João Doria, ex-governador de São Paulo e presidente do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, durante o Brazil Development Forum, realizado nesta segunda-feira (8.9), em Washington (EUA).
O evento contou com a participação do vice-governador Otaviano Pivetta, que integrou o painel “O Agro e a Contribuição à Sustentabilidade no Brasil”. Empresários e autoridades se reuniram para debater iniciativas bilaterais e novas oportunidades de investimento voltadas ao Brasil.
Doria destacou o protagonismo do agronegócio, a força dos investimentos do Governo de Mato Grosso e o desenvolvimento urbano. “É notável ver como tudo está avançando: a produção, a prosperidade, o capital circulando, a vontade de empreender, os investimentos chegando. Ao visitar, percebe-se o quanto há de bom prosperando e crescendo”, citou.
Mato Grosso ocupa hoje a 8ª posição entre os maiores produtores de alimentos do mundo. O estado também se destaca como potência em bioenergia, com 18 usinas de biodiesel em operação e outras 6 em construção. Além disso, Mato Grosso avança de forma estratégica em setores fundamentais como armazenagem, logística, infraestrutura, energia renovável, bioeconomia, mineração e turismo.
“Estamos crescendo com responsabilidade, mostrando ao Brasil e ao mundo que é possível produzir, preservar e gerar oportunidades. Mato Grosso é um exemplo de Brasil que dá certo, oferecendo um ambiente seguro e promissor para investimentos”, afirmou o vice-governador Otaviano Pivetta.
