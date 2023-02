Proibição da venda de produtos à base de fungicida carbendazim começa a valer em MT

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc-MT) realiza nesta quarta-feira (08.02), no auditório da sede da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso, em Cuiabá, a primeira reunião da Comissão de Intergestores Bipartite do Sistema Único de Assistência Social (CIB-SUAS), com mais de 200 gestores municipais dos 141 municípios. O objetivo é definir o cofinanciamento estadual do SUAS para este ano.

A reunião, coordenada pela secretária interina de Estado de Assistência Social e Cidadania, Grasielle Bugalho, será realizada das 13h30 às 17hs, com programação sobre pactuação de valores, forma de pagamento e utilização do cofinanciamento estadual, orientação sobre o novo sistema de prestação de contas do Governo Federal, e planejamento das ações SAAS para este ano.

Ainda, serão passados informes sobre a programação da Escola do SUAS, que ofertará capacitações sobre: Trabalho Social Com Famílias no Âmbito do PAIF; A implantação e execução do serviço de acolhimento institucional e familiar para crianças e adolescentes; Últimos Informes publicados pelo Ministério da Cidadania com relação ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Auxílio Inclusão, e Introdução à Gestão da Rede de Serviços Socioassistenciais.

Plantão técnico

Também na quarta-feira, das 8h30 às 11h30, na sede da OAB, a Setasc realiza plantão técnico com a equipe do Sistema Único de Assistência Social para atendimento individualizado aos municípios que participarão da 1ª reunião da CIB.

Os gestores municipais da área de Assistência Social poderão tirar dúvidas sobre cestas básicas e programas de qualificação e habitação com equipes da Secretaria Adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva, e sobre o programa Ser Família com a Secretaria Adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família.

Em caso de outras dúvidas, a Setasc também disponibiliza os seguintes contatos para atendimento dos gestores municipais: (65) 3613-5794 ou (65) 9 9339-7205 e 9 9234-6740.

Fonte: GOV MT