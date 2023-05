Projetada pela primeira-dama de MT, 1ª Corrida SER Família dos Anjos conquista atletas e conscientiza sobre doação de medula óssea

A corrida SER Família dos Anjos, que foi idealizada pela primeira-dama de MT, Virginia Mendes, que também é madrinha do evento esportivo cujo slogan ‘Vista Suas Asas, Doe Medula Óssea e Salve uma Vida”,’aconteceu na tarde deste sábado (20.05) na Arena Pantanal em Cuiabá. Um mar azul de atletas e simpatizantes do esporte participaram da iniciativa com a finalidade de incentivar o cadastro Voluntário de Medula Óssea. A corrida abre a campanha estadual realizada todos os anos pelo MT Hemocentro na última semana do mês de maio, por meio da Lei 9.807/2012.

Essa é uma ação do Governo de MT, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Secel), com o apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e Secretaria de Estado de Saúde (SES) – com o MT-Hemocentro-, sob a gestão da Federação de Atletismo Mato-grossense (FAMT) e gerenciamento da Morro MT.

O governador Mauro Mendes, acompanhado da filha caçula Maria Luiza Mendes, representou a primeira-dama Virginia Mendes, que devido uma cirurgia a qual foi submetida na última terça-feira (16.05), não pôde participar, mas fez questão de acompanhar todo evento por meio de uma live.

“Como é importante a conscientização para ajudar o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME. Quero frisar sobre a importância da doação de órgãos também, pois salva vidas. Graças ao meu esposo que doou um dos seus rins pra mim, hoje estou aqui dando este testemunho”, disse Virginia Mendes em sua publicação nas plataformas digitais.

A primeira-dama do Estado agradeceu a organização do evento. “Quero de coração agradecer o MT-Hemocentro pela oportunidade que me deram de ajudar a mobilizar esta corrida, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado Esporte e Lazer, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, Secretaria de Estado de Saúde; a FAMT; a Morro MT; a minha equipe Unaf; e especialmente todas as pessoas que se inscreveram e contribuíram com as doações. Vocês não fazem ideia de como eu gostaria de estar aí, assisti tudo ao vivo por aqui. Que venha a próxima corrida SER Família dos Anjos”, agradeceu.

O governador Mauro Mendes destacou a importância do evento e deu seu testemunho do transplante que fez e que salvou a vida da primeira-dama Virginia Mendes. “Estão de parabéns todos que participaram e organizaram, e que defendem essa causa e acima de tudo aqueles que fazem doação. Eu já fiz uma doação de órgão quando doei meu rim para minha esposa, muita gente sabe disso. Tenho uma vida absolutamente normal e tranqüila, vim aqui corri, faço atividades físicas de vem em quando e consigo manter minha vida normalmente. Tenho certeza que muitos podem fazer este ato amor. A primeira-dama Virginia Mendes está de parabéns por pensar neste evento com tanto carinho, e na próxima com certeza ela estará aqui conosco”.

Maria Luiza Mendes, além de correr, recebeu homenagens feitas à primeira-dama de MT, entregou premiações e deixou a recomendação para a organização incluir no próximo evento a categoria kids. “Gostei muito de vir e me diverti, mas ano que vem tem que ter troféu para as crianças também”. A organizadora já anotou o recado da pequena atleta.

Dois convidados especiais vieram de Rondonópolis prestigiar a 1ª Corrida SER Família do Anjos: Juliana Goulart ,mãe do pequeno Lennon Goulart Williamson, falou da experiência do filho que há cinco anos fez o transplante de Medula Óssea, e enfatizou a importância das pessoas se conscientizarem a fazer os cadastros no REDOME.

“O Lennon é prova viva que a doação salva vidas, é um ato de amor e a esperança na vida das pessoas que precisam do transplante. A primeira-dama Virginia Mendes e o governador estão de parabéns com essa ação importante e muito bonita. Faço um apelo, doe vida, doe Medula Óssea”, enfatizou.

A secretária Grasielle Bugalho que participou acompanhada da família, ressaltou a importância da união para o sucesso das campanhas. “Acredito que com todos juntos para apoiar o Hemocentro, as chances de aumentar o número de cadastros serão maiores e as campanhas têm essa finalidade, mobilizar. As pessoas precisam, estamos aqui para pedir, faça o cadastro voluntário e doe sangue, porque muitas vidas podem ser salvas”, disse.

A diretora-geral do MT-Hemocentro, Giancarla Zanella, agradeceu a iniciativa da primeira-dama Virginia Mendes e de todas as pessoas que ajudaram. “Essa corrida era nosso sonho, e graças a atenção da nossa primeira-dama Virginia Mendes que tem um olhar atencioso a causas como essa, conseguimos concretizar a corrida que é o ponta pé inicial da nossa campanha nesta última semana do mês de maio. Aumentando o número de cadastros voluntários de Medula Óssea, estamos dando esperança a pessoas aqui em MT, de outros estados e países, algumas pessoas não têm conhecimento, mas muitas medulas de doadores do nosso Estado já viajaram pelo mundo”.

“Esta semana mesmo tivemos uma notícia maravilhosa, um paciente nosso do Hemocentro vai receber a medula, porque uma pessoa de outro Estado é compatível e fez o simples gesto de se cadastrar de forma voluntária”, contou a diretora-geral Giancarla Zanella.

A 1ª Corrida SER Família dos Anjos abre o cronograma da campanha “Semana Estadual de Conscientização dos Cadastros Voluntários de Medula Óssea”, que acontece entre os dias 22 e 26 de maio. Em 2015, quando as campanhas iniciaram, eram cerca de 12 mil cadastros. Atualmente mais de 70 mil pessoas estão inscritas no REDOME em MT.

Além do governador Mauro Mendes, participaram do Evento a senadora Margareth Buzetti, os secretários de Estado de Esporte, Jefferson Neves, e de Comunicação Laice Souza, e secretários-adjuntos.

De acordo com a organização a corrida SER Família dos Anjos vai integrar o calendário de corridas sob a gestão da Federação de Atletismo de Mato Grosso.

Classificação da Corrida

Dois atletas PCDs (Pessoa com Deficiência) participaram da prova: Orlindo Barbosa Ferreira com o tempo de 00 :31:59 e Adirson Henrique Rodrigues de Castro (deficiente visual) com 00: 22:47.

Categoria Geral Masculino:

Adonias Pereira (equipe Bristoh)- 00:18:53

Adelson Luiz Pereira – 00:19:41

Valdecarlos José dos Santos (equipe Treinador Valdecarlos) – 00:21:20

Categoria Geral Feminino:

Marcia Oliveira – 00:23:25

Querli Lima de Paula (equipe Bristoh/Zero Limites) – 00:24:02

Noemi dos Santos Machado (equipe Corrida e Cerveja) – 00:24:26

Para conferir a classificação completa da corrida acesse o link https://www.morro-mt.com.br/.