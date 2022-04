Projeto Agro.BR visita produtores de cacau do Sul da Bahia

A partir de quarta-feira, 07/04, é possível conferir um verdadeiro encontro gastronômico e cultural com o DNA capixaba: a Feira Sabores da Terra, realizada na Praça do Papa, em Vitória.

O evento reúne uma variedade de produtos do agronegócio capixaba, produzidos de norte a sul, entre frutas, verduras, legumes, cafés, mel, flores, peixe, agroturismo, cachaças e cervejas artesanais, além de artesanato. Uma verdadeira visita ao campo sem sair da cidade.

O Sistema FAES / Senar-ES tem seu lugar garantido na feira, e no estande são apresentados os treinamentos e programas especiais oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES) no estado, além de fortalecer o lema da entidade que é “Alimentar o mundo com saúde e sustentabilidade”.

Além do estande institucional, o Sistema FAES / Senar-ES também está apoiando o Espaço Cafés de Qualidade, onde os visitantes poderão conhecer e degustar o café conilon, do norte do estado e o arábica da região das montanhas, conhecidos por sua qualidade elevada.

Em sua 18º edição, a feira organizada por Ademir Dadalto, conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes), da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES), do Senar-ES, do Sistema OBC/ES, além da Prefeitura Municipal de Vitória e do Governo do Estado.

Feira Sabores da Terra

De 7 a 10 de abril

Quinta e sexta-feira: 16h às 22h

Sábado: 10h às 22h

Domingo: 10h às 18h

Local: Praça do Papa, Vitória

Fonte: Comunicação FAES/Iá Comunicação