Projeto aprovado na ALMT auxilia estudantes da rede pública na escolha profissional

A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) realiza, no dia 31 de março, webinário sobre o tema “As grandes empresas e as mediações”. A capacitação, voltada a magistrados(as), servidores(as), assessores(as), estagiários(as), terceirizados(as), membros do Sistema de Justiça e equipes multidisciplinares. A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) realiza, no dia 31 de março, webinário sobre o tema “As grandes empresas e as mediações”. A capacitação, voltada a magistrados(as), servidores(as), assessores(as), estagiários(as), terceirizados(as), membros do Sistema de Justiça e equipes multidisciplinares.

A ação pedagógica será realizada em formato virtual, pela plataforma Teams, das 8h às 12h. O evento também será transmitido pelo canal oficial do YouTube no TJMT

Segundo explica a juíza Jaqueline Cherulli, coordenadora da iniciativa, a ação pedagógica será ministrada à distância (EAD), com atividades síncronas por meio da exposição dialogada e fórum. Antes do evento os participantes inscritos receberão, via e-mail, material explicativo com instruções de navegação/senha, além de sugestão texto e vídeo que contextualizarão o tema abordado.

Fernanda Tartuce e Simone Tassinari serão as palestrantes. Advogada, mediadora e autora de publicações jurídicas, Fernanda é doutora e mestra em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP), onde se graduou em Direito. É presidente da Comissão de Processo Civil do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e presidente da Comissão de Mediação Contratual do Instituto Brasileiro de Direito Contratual (IBDCont). Além disso, é vice-presidente da Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e diretora do Centro de Estudos Avançados de Processo (Ceapro).

Já Simone Fleischmann é doutora, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre/RS, instrutora e supervisora em mediação. Professora de Direito Civil e membro permanente do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), membro da diretoria executiva do IBDFAM Seção Rio Grande do Sul e líder do Grupo de pesquisa CNPQ: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito Civil-Constitucional, Família, Sucessões e Mediação de Conflitos da UFRGS.

É importante ressaltar que para receber certificado é necessário se inscrever e obrigatoriamente participar pela plataforma Teams. Clique neste link para realizar inscrição

Série de Encontros – Essa iniciativa integra os Encontros sobre o Fortalecimento do Sistema Multiportas, iniciado em 2021. Para 2023, já estão programados outros três encontros a serem realizados em junho, agosto e outubro.

Lígia Saito

Assessoria de Comunicação

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT)

Fonte: Tribunal de Justiça de MT