MATO GROSSO

Projeto Arteduf encerra atividades de 2025 com programação aberta para público geral

Publicado em

27/11/2025

Para concluir as atividades do ano de 2025, o Projeto Arteduf, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT), promove uma programação especial com ações culturais e jogos esportivos nas sedes das 17 Escolas Técnica Estaduais de Mato Grosso (ETECs). A programação começa nessa sexta-feira (28.11) e segue até dia 19 de dezembro. A entrada é gratuita e aberta para o público geral.

Em desenvolvimento desde agosto de 2025, o Projeto Arteduf oferece aulas extracurriculares de artes e educação física nas 17 ETECs, por meio dos núcleos artísticos e de práticas esportivas. Nesse período, também foram realizadas atividades físicas laborais aos servidores e à comunidade escolar aos sábados.

De acordo com o superintendente de Educação Profissional e Tecnológica, Éderson Andrade, o Arteduf vem se tornando um importante instrumento para o desenvolvimento dos alunos atendidos . “É o que estava faltando para humanizar a formação técnica. Arte e esporte têm que ser da ordem do dia. Eles melhoram o comportamento, ampliam a visão de mundo e ajudam o aluno a projetar o futuro”, afirmou.

Entre as atividades promovidas durante o período de encerramento estão Performance teatral e dança “Voz da Liberdade”; Oficina de Kirigami; Exposição “Experiências Artísticas / Narrativas Audiovisuais”; e Torneio de futsal e voleibol.

Segundo o coordenador do projeto, Alex Teixeira, as atividades em culminância realizadas em novembro e dezembro têm a função pedagógica de consolidar as atividades extracurriculares desenvolvidas no segundo semestre de 2025.

“As apresentações artísticas e esportivas promovem engajamento e motivação nos estudantes, fortalecendo seu desenvolvimento acadêmico e social. O Arteduf é um momento no qual a comunidade escolar pode desenvolver a sua criatividade e se expressar. E justamente por isso resolvemos levar essas ações para a comunidade geral, como forma de potencializar o impacto e demonstrar a população o que nos Etecs estão desenvolvendo”, completou o coordenador,

Confira a programação completa:

Diamantino

Ação: Performance teatral e dança “Voz da Liberdade

Data: 28/11/2025

Várzea Grande

Ação: Exposição de pintura, teatro e dança “A Voz da Liberdade”

Data: 01/12/2025

Campo Verde

Ação: Oficina de Kirigami / Jogos Esportivos – Arte e Movimento / Artes e Educação Física

Data: 03/12/2025

Lucas do Rio Verde

Ação: Exposição “Experiências Artísticas / Narrativas Audiovisuais”

Data: 04/12/2025

Matupá

Ação: Exposição “Entre Formas e Sentidos”

Data: 05/12/2025

Rondonópolis

Ação: Instalação coletiva “Fragmentos e Memórias”

Data: 05/12/2025

Sinop

Ação: Arte / Linguagens Visuais – Projeto dos Sonhos

Data: 01/12/2025

Barra do Garças

Ação: Performance teatral e música “Singularidade(s) da ETEC/BG”

Data: 09/12/2025

Cuiabá

Ação: Recital Musical ARTEDUF – ETEC Cuiabá

Data: 10/12/2025

Juara

Ação: Exposição de pintura e música – óleo sobre tela, arte realista, grafite e performance musical

Data: 12/12/2025

Alta Floresta

Ação: Sarau Cultural “Expressões Artísticas”

Data: 12/12/2025

Cáceres

Ação: Exposição de pintura e dança “A Arte Transforma o Pantanal em Cores: Vozes da Diversidade”

Data: 16/12/2025

Programação das Culminâncias – EDUCAÇÃO FÍSICA

Cuiabá

Ação: Abertura do interclasse – modalidades: bozó, voleibol e futsal

Datas: 17, 18 e 19/11/2025

Lucas do Rio Verde

Ação: Copa Martinello/Sicredi

Datas: 18/11 até dezembro de 2025

Várzea Grande

Ação: Abertura do interclasse – Dança Regional e Capoeira

Data: 01/12/2025

Matupá

Ação: Torneio de futsal e voleibol

Datas: 01 a 04/12/2025

Campo Verde

Ação: Festival de futsal, vôlei e apresentações artísticas

Data: 03/12/2025

Barra do Garças

Ação: Gincana

Data: 05/12/2025

Sinop

Ação: Torneio de futsal e apresentação artística (dança/capoeira)

Data: 01/12/2025

Poxoréu

Ação: Torneio de futsal e voleibol

Datas: 08/12, 09/12 e 11/12/2025

Juara

Ação: Interclasse + ARTEDUF

Datas: 08 a 13/12/2025

Sorriso

Ação: Torneio de futsal e voleibol

Data: 10/12/2025

Tangará da Serra

Ação: Torneio de futsal e voleibol

Datas: 11 e 12/12/2025

Cáceres

Ação: Primeira Classe – Futsal, Vôlei, Modalidades Mistas, C.G. e T.M.

Datas: 11, 12, 15, 16 e 17/12/2025

Primavera do Leste

Ação: Gincana, torneio de vôlei e futsal

Data: 13/12/2025

Fonte: Governo MT – MT

Pesquisadora desenvolve linha de cosméticos e investe em marketing para divulgar empreendimento com apoio da Desenvolve MT

Published

3 minutos atrás

on

27/11/2025

By

A carreira acadêmica sempre foi um espaço familiar para Wanessa Faria, que dedicou anos à pesquisa e à cosmetologia. Mas, diante das limitações do mercado científico no Estado, ela decidiu transformar esse conhecimento acumulado em prática: empreender na área que, desde cedo, alimentava sua curiosidade e encantamento.

A farmacêutica e cirurgiã-dentista teve a primeira formação em 2011, da graduação ao pós doutorado e de volta às salas de universidade, mas dessa vez como professora, ela construiu uma carreira sólida e a estética sempre esteve presente. Mas foi durante o pós-doutorado que surgiu o produto que daria nome ao próprio empreendimento.

Desenvolvida a partir de uma pesquisa científica, que resultou em uma patente própria, a linha Tugani utiliza micropartículas de extratos de café verde, ativo com poder antioxidante superior ao da vitamina C. Vegana e clean label, ou seja, formulada com ingredientes mais limpos e transparentes, a coleção reúne sabonete facial, água micelar, gel creme e roll-on para a área dos olhos. Pensados para o uso diurno, os produtos potencializam a ação do protetor solar e ajudam a reduzir os danos causados pela radiação e pela poluição.


Em 2017, com a portaria que permitia a profissão de farmacêutico atuar na área de injetáveis na estética, Wanessa deu início à 2° graduação em odontologia. “Sou farmacêutica e tenho muito orgulho da minha formação, mas meu sonho de infância sempre foi ser dentista. A odontologia me abriu a oportunidade de aprofundar o estudo da anatomia facial e ampliar meus conhecimentos em estética, além de atuar diretamente na saúde bucal. Porque, antes de tudo, estética também é saúde.”, afirma.

O negócio começou com um CNPJ que carregava o nome da própria empreendedora. Em 2025, já com a odontologia incorporada aos atendimentos e uma proposta mais ampla, Wanessa transformou a marca em Instituto Tugani. O nome, que nasceu com a linha de cosméticos, vem de um acrônimo de três palavras: tu de natural, gan de vegano e ni de orgânico. Além dos produtos, a clínica oferece atendimentos odontológicos, desde estética a implantes, harmonização facial e corporal, spa, terapia corporal, estética facial e terapias combinadas.

Com a clínica inaugurada, Wanessa decidiu que era o momento de investir na marca e fazê-la crescer. Foi assim que, depois de conhecer a Desenvolve MT através das redes sociais, ela solicitou o crédito através da linha Mulher Empreendedora. Wanessa investiu parte em capital de giro e o restante foi investido em marketing para a linha de cosméticos.

Para a empresária, uma boa comunicação com o público é fundamental para o crescimento e fortalecimento do negócio como marca. “Com o crédito, conseguimos melhorar nossa comunicação sobre os serviços e produtos da clínica. Criamos um site com o recurso e também organizamos nosso Instagram para divulgar melhor o que oferecemos.”, ressaltou.

Para Wanessa, empreender também significa aprender continuamente e buscar apoio para tomar decisões mais seguras. Ela reforça que muitas mulheres começam um negócio “na coragem”, assim como ela fez no início, mas acabam enfrentando desafios que poderiam ser amenizados com orientação adequada. “Eu mesma comecei me aventurando, sem tanta orientação, e acabei passando por muitas dificuldades. Por isso, para quem está começando, é fundamental buscar ajuda, adquirir conhecimento e se preparar. Resiliência, informação e um sonho bem estruturado fazem toda a diferença”, afirma.

*Com supervisão de Livia Rabani.

Fonte: Governo MT – MT

MATO GROSSO

Bombeiros resgatam felino jaguarundi em garagem de residência em Cuiabá

Published

3 minutos atrás

on

27/11/2025

By

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na manhã desta quinta-feira (27.11), um felino de médio porte da espécie jaguarundi que estava dentro de uma residência no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A equipe do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por volta das 6h20. De acordo com o solicitante, havia em sua casa um animal que ele acreditava ser uma “onça-preta”.

Duas viaturas foram imediatamente encaminhadas ao local, juntamente com a Polícia Militar de Proteção Ambiental e um biólogo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), para execução do protocolo de captura de felinos de grande porte.

Ao chegarem à residência, as equipes localizaram o animal na garagem. No entanto, constatou-se que não se tratava de uma onça preta, mas de um jaguarundi, motivo pelo qual não foi necessário o uso de sedativos para o resgate.

O felino foi capturado pelos militares com cuidado, colocado em uma caixa metálica e, posteriormente, transportado pela equipe da Polícia Ambiental. Não há informações sobre o local para onde o animal foi levado, nem sobre como ele acabou indo parar na residência. Apesar da situação, não houve registro de feridos.

Orientações

O Corpo de Bombeiros Militar reforça que, em casos envolvendo animais silvestres, a população deve acionar imediatamente o número de emergência 193 e evitar qualquer tentativa de resgate por conta própria.

Tentar capturar ou remover um animal sem o apoio de profissionais capacitados pode resultar em ferimentos, tanto para o animal quanto para a pessoa envolvida. Essa orientação é necessária quando se trata de animais silvestres, pois eles podem reagir de maneira imprevisível ao se sentirem ameaçados ou estressados. Nessas situações, o risco de acidentes ou ataques é significativamente maior.

Somente neste ano, de janeiro até outubro, o Corpo de Bombeiros Militar efetuou o resgate de 1.943 animais silvestres em todo o Estado. O número já ultrapassou o total de ocorrências registradas em 2024, que somou 1.929 atendimentos no Estado.

Fonte: Governo MT – MT

