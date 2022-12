Projeto Árvore Solidária é lançado pela primeira-dama Márcia Pinheiro no Shopping 3 Américas

A primeira-dama Márcia Pinheiro participou nesta quinta-feira (7), no Shopping Três Américas, do lançamento do projeto Árvore Solidária, realizado em parceria com a Prefeitura de Cuiabá. A iniciativa da instituição privada irá presentear as 92 meninas do Programa Siminina que participaram da Cantata de Natal, no mês passado, na abertura das comemorações natalinas do shopping.

O projeto tem o objetivo de estimular a solidariedade da clientela, uma vez que, cada siminina opta por um presente, dentre três opções, sendo o desejo pendurado na árvore de natal, em formato de “bola” decorativa. A pessoa interessada em presentear retira (adota) uma “bola” e no verso da mesma estará a descrição do nome da criança, juntamente com o pedido. O presente deve ser entregue no balcão de trocas da promoção, situado no Piso 1 do shopping até o dia 20 de dezembro.

“Essa é uma realização de um desejo do shopping 3 Américas, de estar mais integrado à sociedade, não só como um espaço comercial, mas também como um lugar de responsabilidade social”, frisou o gerente de Marketing, Patrick.

Segundo primeira-dama, a responsabilidade social do shopping Três Américas é exemplo para toda a iniciativa privada. “É a terceira oportunidade no ano que o shopping Três Américas abraça o programa Siminina e demonstra que é comprometido com as causas sociais. O Siminina hoje tem um grande acervo de ajuda do setor empresarial e ações como essa só consolidam a ideia que a iniciativa pública e privada devem caminhar juntas”, disse.