Projeto “AtivaMente” começa a 2º edição na segunda-feira (13)
A Secretaria Municipal de Educação retoma na segunda-feira (13) o projeto “AtivaMente”. Haverá a integração de 320 alunos matriculados em escolas de Cuiabá a partir de práticas esportivas, o que vai durar até quinta-feira (16).
Na primeira edição, realizada no dia 24 de setembro deste ano, participaram oito escolas, duas por regionais de Cuiabá. Cada uma delas formou grupos com 20 jogadores divididos entre meninos e meninas.
Naquela ocasião, estudantes do 3º ao 5º ano da Escola Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Novo Colorado, se deslocaram até a sede da Escola São Sebastião para disputar duas partidas de futsal.
Desta vez, será o inverso. Estudantes da Escola São Sebastião se deslocarão até a Escola Nossa Senhora Aparecida. O mesmo sistema será adotado com relação às outras escolas participantes. As partidas de futsal ocorrerão sempre em dois horários: às 9h e às 16h.
“A ideia do projeto é estender o tempo dos alunos nas práticas esportivas, ao mesmo tempo, em que criamos um ambiente propício à amizade entre os estudantes”, explica o professor de Educação Física Helvécio Lopes, um dos idealizadores do projeto “AtivaMente”.
A professora de Educação Física Marluci Micheli de Sousa também reforça o caráter educacional do projeto. “A ideia é patrocinar a amizade e a prática esportiva a partir da união dos estudantes”.
A foto ilustra crianças jogando futsal numa quadra esportiva. O piso é de cor azul. As crianças vestem coletes.
Duas linhas do transporte coletivo terão mudanças de itinerário a partir de segunda
Atendendo a solicitações da comunidade e visando melhorar a mobilidade urbana, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública vai alterar os itinerários de duas linhas do transporte público. As mudanças entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (13) e envolvem as linhas 525B e A22. O objetivo é otimizar o atendimento aos bairros e garantir mais segurança e fluidez no tráfego de ônibus.
A linha 525B, que atende ao bairro Boa Esperança, terá seu itinerário ajustado devido à dificuldade dos ônibus trafegarem pela Rua 1, conhecida como Alziro Zarur, especialmente no período noturno, em razão do aumento de empreendimentos comerciais na via, como bares, restaurantes, sorveterias e pizzarias.
Com a nova rota, os ônibus não acessarão mais o bairro pela Rua Alziro Zarur. O percurso será feito a partir da Avenida Fernanda Corrêa, nas proximidades do posto de combustível, seguindo pela avenida interna do bairro, para atender toda a região sem comprometer o trânsito local.
Segundo o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Nicolau Budib, a medida busca garantir um atendimento mais eficiente e seguro para os moradores.
Já a linha alimentadora A22 terá sua cobertura ampliada. Além de continuar atendendo o Residencial Sucuri e o Distrito do Sucuri, passará a contemplar também os bairros Tropical Ville e Vila Jardim. O novo trajeto fará uma rota mais abrangente, possibilitando aos passageiros desses bairros o embarque com destino ao Terminal da Avenida Antártica.
Desse terminal, os usuários terão à disposição conexões com diversas linhas troncais, como a 308 e a 410, facilitando o deslocamento até o Centro da cidade ou o acesso direto ao Terminal do CPA 3.
“As alterações fazem parte do esforço contínuo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública para aprimorar o transporte público, promovendo soluções que garantam mais eficiência, conforto e acessibilidade para todos os usuários”, destacou a secretária da Pasta, coronel Francyanne Larcerda.
A imagem mostra um ônibus do transporte coletivo em circulação na região central da cidade. Ao fundo, o cenário exibe a Igreja Matriz de Cuiabá.
Alça que cruza a Av. do CPA nas proximidades do Comper será fechada nesta segunda
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública informa que, a partir da próxima segunda-feira, 13 de outubro, a alça de acesso que cruza a Avenida do CPA, nas proximidades do supermercado Comper, será bloqueada. A medida é necessária para o avanço das obras do sistema BRT (Bus Rapid Transit) em Cuiabá, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). A intervenção permanecerá em vigor até a conclusão dos trabalhos no local.
Com a interdição, os condutores que trafegam pela Avenida do CPA no sentido bairro e desejam retornar em direção ao Centro da cidade deverão seguir até o viaduto da Sefaz, onde será possível realizar a conversão com segurança.
A Secretaria orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização instalada na região e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos.
Como medida de apoio, agentes de trânsito e transporte acompanharão o fluxo de veículos no local nas primeiras horas da interdição.
A imagem mostra o trecho que será interditado a partir de segunda-feira, na Avenida do CPA.
