Projeto “AtivaMente” começa a 2º edição na segunda-feira (13)

A Secretaria Municipal de Educação retoma na segunda-feira (13) o projeto “AtivaMente”. Haverá a integração de 320 alunos matriculados em escolas de Cuiabá a partir de práticas esportivas, o que vai durar até quinta-feira (16).

Na primeira edição, realizada no dia 24 de setembro deste ano, participaram oito escolas, duas por regionais de Cuiabá. Cada uma delas formou grupos com 20 jogadores divididos entre meninos e meninas.

Naquela ocasião, estudantes do 3º ao 5º ano da Escola Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Novo Colorado, se deslocaram até a sede da Escola São Sebastião para disputar duas partidas de futsal.

Desta vez, será o inverso. Estudantes da Escola São Sebastião se deslocarão até a Escola Nossa Senhora Aparecida. O mesmo sistema será adotado com relação às outras escolas participantes. As partidas de futsal ocorrerão sempre em dois horários: às 9h e às 16h.

“A ideia do projeto é estender o tempo dos alunos nas práticas esportivas, ao mesmo tempo, em que criamos um ambiente propício à amizade entre os estudantes”, explica o professor de Educação Física Helvécio Lopes, um dos idealizadores do projeto “AtivaMente”.

A professora de Educação Física Marluci Micheli de Sousa também reforça o caráter educacional do projeto. “A ideia é patrocinar a amizade e a prática esportiva a partir da união dos estudantes”.

#PraCegoVer

A foto ilustra crianças jogando futsal numa quadra esportiva. O piso é de cor azul. As crianças vestem coletes.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT