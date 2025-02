Projeto Camaradinha Aruandê terá oficinas gratuitas de capoeira, trança nagô e outras atividades

Estão abertas as inscrições para o Projeto Camaradinha Aruandê, que oferta oficinas de capoeira, trança nagô, maculelê, tambor, samba de roda e outras atividades. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Viver Cultura da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

O evento ocorre do dia 26 até 28 de fevereiro no bairro Araés, em Cuiabá, a partir das 19h. Com uma programação gratuita e aberta ao público de todas as idades, a ação tem como objetivo disponibilizar os diversos tipos de artes para a população.

Serão disponibilizadas cerca de 50 vagas para as oficinas, com exceção da de Trança, que terão 20 vagas reservadas para a comunidade do bairro.

Além das diversas oficinas, ainda ocorrerá apresentação das peças “O Capoeiro Cuiabano” e “O Capoeirista e a Roda”, com o propósito de transmitir a importância da manifestação cultural à população.

“Sinto uma enorme alegria por termos sido contemplados. Esta conquista permitirá expandir nossa arte da Capoeira, com as nossas danças, nossa capoeira e nossas tranças, alcançando mais pessoas e fortalecendo nossa raiz aqui no bairro Araés, sob a liderança do Mestre Veto”, ressalta Gabriela Matos, conhecida como Gaby Flor, produtora do projeto.

As atividades são gratuitas e aberta ao público de todas as idades, bastando que o interessado faça sua inscrição aqui.

Mais informações no instagram: @gingacamaradinha.mt

Confira aqui a programação:

26 fevereiro

Horário: a partir das 19h

Local: Quadra do bairro Araés

Atividades:

– Tambores com Graduando Zumba

– Maculelê com Aluna Manu

– Intervalo 30 min

– Capoeira com Profª Xodó

27 de fevereiro

Horário: a partir das 19h

Local: Quadra do bairro Araés

Atividades:

– Tambores com Graduando Zumba

– História da capoeira com Mestre Veto

– Capoeira com Profª Xodó

– Encerramento com Roda de Capoeira

28 de fevereiro

Horário: a partir das 19h

Local: Quadra do bairro Aráes

Atividades:

– Fala institucional

– Oficina de Tranças com Manu e Gaby Flor

– Samba de roda com Graduando Zumba e DJ Capoeira

– Apresentação de Maculelê (Zumba, Manu)

– Desfile Afro (Xodo, Gabi, Manu)

– Teatro

Serviço: Projeto Ginga Camaradinha Aruandê

Data: de 26 à 28 de fevereiro de 2025

Local: Ginásio Benedito Ferreira dos Santos – Dito Coró (R. Manoel Leopoldino, 324 – Araés, Cuiabá – MT, 78005-550)

Inscrições: online via Sympla em https://www.sympla.com.br/evento/ginga-camaradinha-aruande/2811736

Fonte: Governo MT – MT