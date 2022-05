Projeto Campo Futuro inicia levantamentos de custos de produção em 2022

O SENAR-PR está com edital aberto para credenciamento de novos instrutores, por meio de pessoas jurídicas, para ministrarem os cursos “Operação e manutenção de colhedora de forragem” e “Operação e manutenção de conjunto de fenação”. As inscrições devem ser realizadas por envio de formulário preenchido e documentação específica, de acordo com os editais e anexos disponíveis na seção Editais do site do Sistema FAEP/SENAR-PR (sistemafaep.org.br). O prazo para inscrições termina dia 31 de maio. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 1º de setembro.

As capacitações fazem parte da Formação Profissional Rural (FPR), cujos instrutores selecionados serão responsáveis por treinar produtores e trabalhadores rurais no emprego de técnicas seguras e eficazes na operação e manutenção de colhedoras de forragens e conjuntos de fenação.

O processo de credenciamento será realizado de acordo com as seguintes etapas eliminatórias: inscrições, seleção de currículos, prova pedagógica classificatória (via EaD), prova técnica classificatória (via EaD), capacitação técnica presencial dos profissionais e avaliação técnico-pedagógica por meio de apresentação de aula demonstrativa. Os pré-requisitos são ensino superior completo, preferencialmente em Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária e/ou Zootecnia. É desejável experiência comprovada em máquinas agrícolas, forragicultura e/ou docência.

Somente poderão ser credenciadas empresas do ramo de prestação de serviços, como cursos, treinamentos, palestras, entre outros. Empresas individuais, microempreendedores individuais (MEI), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) e cooperativas não estão autorizadas a participar da seleção.

A remuneração dos profissionais selecionados será feita à empresa contratada conforme carga-horária das ações ou atividades realizadas (número de horas/aula), de acordo com regras e valores definidos pelo SENAR-PR.

Cursos

A programação do curso “Tratorista agrícola – operação e manutenção de colhedoras de forragens” vai abordar tipos e constituições de colhedoras de forragens, mecanismo de corte e alimentação, tubo de descarga, roda de apoio, regulagens, acoplamento da

máquina ao trator, operação, aspectos de segurança e manutenção. Em “Tratorista agrícola – operação e manutenção de conjunto de fenação”, os instrutores vão capacitar os participantes em máquinas para corte de forragem, máquinas para enleiramento e revolvimento, ancinho de discos, ancinho rotativo, enfardadoras, enfardadoras de fardos retangulares, enfardadora de fardos cilíndrico e manutenção.

A carga-horária prevista para ambos os cursos é de 24 horas e os instrutores poderão ser convocados para atuar em todos os municípios do Paraná, conforme demanda.