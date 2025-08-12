Projeto Casa Aberta da Academia Mato-grossense de Letras terá 6ª edição nesta quinta-feira (14)

A 6ª edição do projeto Casa Aberta da Academia Mato-grossense de Letras (AML) será realizada nesta quinta-feira, 14 de agosto, a partir das 18h, na Casa Barão, em Cuiabá. O evento é realizado com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e tem como tema “Dá gosto o que leio”.

A programação inclui a Sopa de Letrinhas, um espaço para o livre exercício da escrita, além do Papo Acadêmico, que terá a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT), Allan Kardec, do maestro Luis Fabricio Cirillo de Carvalho e do escritor Valerio de Oliveira Mazzuoli, ambos integrantes da AML.

A Casa Aberta ainda contará com o Circuito da Palavra, uma ação dedicada ao incentivo à leitura, o Slam da Academia e outras atrações.

O evento é gratuito.

Sobre os escritores do Papo Acadêmico:

Allan Kardec Pinto Acosta Benitez ingressou na AML em 2023. É formado em Educação Física, com mestrado e doutorado em Estudos de Cultura Contemporânea. Já foi vereador, deputado estadual e atualmente é secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. É pesquisador e acumula experiência nas áreas de Educação, Sociologia, Antropologia, Políticas Públicas, Cultura, Esporte e Lazer. Entre suas obras publicadas estão Futebol de Várzea como Mediador Cultural na Comunidade São Gonçalo Beira Rio, publicado pela Editora UFMT, e O Futebol de Mato Grosso – História, Legado e Projeções, lançado pela Editora Entrelinhas.

Luis Fabricio Cirillo de Carvalho é escritor, doutorando em Política Social, bacharel em Regência e mestre em Música. Em sua trajetória, destacam-se as participações como maestro, titular e convidado, de orquestras da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do Sesi. Publicou o livro Outros Ensaios: reflexões sobre Arte e Sociedade e participou de diversas obras coletivas. Ingressou na AML em 2024.

Valerio de Oliveira Mazzuoli ocupa uma cadeira na Academia Mato-grossense de Letras desde 2018. Possui ampla formação acadêmica na área do Direito, com atuações em níveis regional, nacional e internacional. Entre suas obras publicadas, estão mais de duas dezenas de livros jurídicos e mais de uma centena de artigos estampados em periódicos nacionais e estrangeiros. Fora do universo jurídico, tem se dedicado às artes e, especialmente, à música de Frédéric Chopin, com participação ativa em várias atividades culturais no Brasil e no exterior.

