Projeto ‘Casa de Sarita no Seu Bairro’ será lançado no bairro São Matheus dia 24 novembro

Oferecerá serviços e atividades gratuitas para mulheres, destacando-se pela ênfase no empoderamento feminino. O evento, a ser realizado na EMEB Abdala José de Almeida, representa acolhimento integral, com serviços de saúde, beleza, empreendedorismo e apoio emocional

No próximo dia 24 de novembro, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio do Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras (GAAT), liderado pela primeira-dama da cidade e promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat, lançará o projeto “Casa de Sarita no Seu Bairro”. Este evento promete ser uma manhã dedicada às mulheres do bairro São Matheus e região, oferecendo diversos serviços e atividades gratuitas. Um dos objetivos do evento é que todas as mulheres conheçam a “Casa de Sarita” que é um projeto feito por mulheres e para mulheres.

“Quero expressar com entusiasmo a importância vital da ‘Casa de Sarita’, um projeto que nasceu do compromisso do prefeito Kalil Baracat com o empoderamento feminino em Várzea Grande. Este não é apenas um espaço físico, mas um refúgio caloroso feito por mulheres e para mulheres. Temos serviços que vão além do convencional, contemplando não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional. Com atendimento psicológico especializado, de saúde, de terapias integrativas e programas de empreendedorismo, a ‘Casa de Sarita’ é um espaço de acolhimento integral. E por que não levar um pouco desse espaço para os bairros, próximo das mulheres, daí nasceu o projeto ‘Casa de Sarita no Seu Bairro’”, explica a primeira-dama.

Kika Dorilêo ainda pontua que a ‘Casa de Sarita’ é um símbolo de solidariedade, compreensão mútua e apoio coletivo. “Sabemos que as mulheres enfrentam desafios únicos, e é por isso que este espaço foi concebido para atender às nossas necessidades específicas. Aqui, buscamos construir mais do que um centro de assistência; queremos criar um ambiente onde cada mulher se sinta ouvida, compreendida e fortalecida”, acrescenta.

A manhã do dia 24 de novembro, dedicada às mulheres do bairro São Matheus, será na “EMEB Abdala José de Almeira” e serão ofertados gratuitamente os serviços de atendimento de saúde, incluindo coleta de CCO, aferição de pressão, teste glicêmico, acupuntura, auriculoterapia e florais de Bach.

Também haverá Espaço de Beleza com serviços de corte de cabelo, maquiagem e design de sobrancelha; Oficinas e programas de empreendedorismo, destacando o projeto “Elas Empreendem” com oficinas de feltro natalino e rosca natalina. Além de inserção e atualização do Cadastro Único; Círculo da Paz, em parceria com o Poder Judiciário, e, Espaço Kids para as mães participarem das atividades com tranquilidade.

Para ter acesso aos serviços gratuitamente é necessário realizar entrevista social, levar documentos pessoais e NIS atualizado no Cadastro Único.

“Quero enfatizar que este projeto é construído por mulheres que compreendem as nuances e desafios que enfrentamos diariamente. Ao ouvir falar da ‘Casa de Sarita’, quero que cada mulher sinta a autenticidade desse espaço e saiba que estamos aqui para apoiá-la em sua jornada. Agora vamos levar até aos bairros os serviços da Casa de Sarita para que todas conheçam esse espaço onde cada mulher pode se sentir empoderada, reconhecida e valorizada. Convido todas as mulheres da região do Grande São Matheus em Várzea Grande a se juntarem a nós na manhã do dia 24 de novembro”, convida a primeira-dama.

Serviços Especializados – A Casa de Sarita vai além do convencional, focando não apenas no bem-estar físico, mas também no emocional. O atendimento é para jovens a partir dos 14 anos e mulheres de todas as idades. O projeto se destaca por sua abordagem integrada, envolvendo diversas secretarias municipais para proporcionar assistência abrangente em áreas cruciais da vida das beneficiárias, como explica a primeira-dama, Kika Dorilêo Baracat.

“Temos atendimento psicológico especializado com duas psicólogas clínicas para ajudar essas mulheres e jovens a enfrentar desafios e desenvolver uma saúde mental positiva. Além disso, é oferecido terapias integrativas que visam ao equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. Temos oficinas de empreendedorismo social, capacitando-as para buscar oportunidades e desenvolver habilidades. Serviços de Saúde, enfim, a Casa de Sarita é um espaço de acolhimento integral,” destalha.

Um aspecto notável do trabalho desenvolvido na Casa de Sarita é a inclusão ativa das mulheres na busca por uma vida mais plena. Para mais informações sobre a Casa de Sarita, entre em contato pelo telefone 984766715, no endereço Av. Presidente Artur Bernardes, 1332 – Vila Ipase, Várzea Grande; ou ainda nas redes sociais @casa_de_sarita.

SERVIÇO:

O QUÊ: Lançamento do projeto “Casa de Sarita no Seu Bairro”

QUANDO: Sexta-feira, dia 24 de novembro, a partir das 8h

LOCAL: “EMEB Abdala José de Almeira”, localizada na rua 32, s/n – Qd 193 – bairro São Mateus, Várzea Grande-MT

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT