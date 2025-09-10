Projeto Cemulher nas Escolas orienta estudantes sobre primeiros sinais de violência doméstica

Gravações telefônicas reais de mulheres e crianças gritando por socorro para a Polícia Militar chamaram a atenção de aproximadamente 60 alunos e alunas do sétimo ano da Escola Estadual Pedro Gardés, em Várzea Grande, nesta terça-feira (9 de setembro).

“Muito chocante porque mostra bem a realidade das mulheres e dos filhos que veem a mãe fazendo isso e não podem ajudar”, observou Samara Vitória Guimarães, de 12 anos.

Integrantes da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cemulher-TJMT), coordenada pela desembargadora Maria Erotides Kneip, esclareceram sobre os tipos de violência previstos na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A ação faz parte do projeto Cemulher nas Escolas, que busca conscientizar estudantes sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher, os mecanismos legais de proteção e a importância da prevenção desde cedo.

A assessora técnica Adriany Carvalho e o psicólogo Danilo Cesar Correia da Silva alertaram para os primeiros sinais de um relacionamento abusivo, como ciúme excessivo, controle na forma de se vestir, no uso de celular e outros.

Davi Franco, 12 anos, acredita que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. “Acho importante passar para as escolas, porque também, no futuro, a gente tem um pouco de conhecimento para não passar pelo mesmo”, destacou.





Concurso cultural

Os técnicos da Cemulher-TJMT incentivaram os adolescentes a participarem do concurso cultural para estudantes “A escola ensina, a mulher agradece”, que premiará alunos do Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano) das escolas municipais e estaduais. As categorias para as produções realizadas sob a orientação dos professores são: Redação, Poesia, Música Autoral e Vídeo.

A Escola Pedro Gardés é uma das inscritas, e a professora de Língua Portuguesa Edilza Sílvia garante que todos estão empenhados. “Isso aguça o lado artístico das crianças, promove pesquisa e a busca dos direitos porque eles vão conhecer as leis. Eles estão animados e ansiosos”, pontuou.

Para a aluna Eloá de Campos Ferreira, “a expectativa está boa, a gente já criou um roteiro. A gente pretende criar um videoclipe e uma música sobre o feminicídio”.

A coordenadora pedagógica, Laura Emanuele, elogiou a iniciativa do Poder Judiciário. “Essas ações são essenciais para engajar os estudantes a identificar esses sinais de violência dentro da escola, da casa, buscar a estrutura familiar para melhorar a sociedade como um todo”, finalizou.





Ao som do rap

A palestra foi encerrada com os adolescentes aprendendo o refrão do jingle criado para a campanha:





“Então, aproveite, escute o meu rap.

Faça o bem, proteja as mulheres.

Se tem amor, violência padece.

A escola ensina, a mulher agradece”.

(Letra e música Marco Cappelletti)





Clique neste link e escute o jingle na íntegra

A campanha “A Escola ensina, a Mulher agradece” é uma parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, Ministério Público de Mato Grosso, Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e outras instituições que atuam na promoção dos direitos humanos.





Veja as fotos da palestra e outros eventos no canal do TJMT no Flickr.





Leia mais:

A Escola Ensina, a Mulher Agradece: vídeo do TJMT já está nas redes sociais

Autor: Lídice Lannes Fotografo: Josi Dias Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT