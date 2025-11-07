Projeto Cidadão do Futuro disponibiliza conteúdo de apoio para produção de vídeos

Os estudantes e professores das escolas participantes do projeto Estudante – Cidadão do Futuro já podem acessar o conteúdo de apoio sobre o tema “Cidadania e Ética Digital”, disponível no site oficial da iniciativa: estudantecidadaodofuturo.mt.gov.br.

O material foi preparado para servir de inspiração na produção dos vídeos que integrarão a etapa do concurso. A coletânea reúne vídeos e artigos produzidos pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) e por outros órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU).

Os conteúdos abordam temas como comportamento ético nas redes sociais, segurança da informação, responsabilidade digital, funcionamento dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e transparência pública.



Cada equipe poderá inscrever um vídeo de até três minutos sobre o tema “Cidadania e Ética Digital”. As inscrições devem ser realizadas entre 10 e 14 de novembro, por meio de formulário específico disponibilizado ao professor orientador de cada escola.

Os vídeos passarão por uma curadoria técnica e, em seguida, serão submetidos à votação popular e técnica, ambas com peso de 50%. A votação pública ocorrerá nos perfis oficiais da CGE e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O voto será contabilizado por meio de curtidas de usuários reais.

A pontuação final será a média entre o engajamento nas redes e a nota dos avaliadores. Os autores dos três melhores vídeos serão premiados em cerimônia oficial, com certificados, fones de ouvido bluetooth e valores em dinheiro (R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil), destinados aos grêmios estudantis das escolas vencedoras.



Nesta primeira edição, participam 10 escolas públicas estaduais, cada uma representada por 15 estudantes do ensino médio e um professor orientador. Entre as atividades já realizadas estão apresentações teatrais sobre a formação do Estado e cidadania, seleção dos times, visitas guiadas ao Centro Político Administrativo, à CGE e ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), além de palestras sobre cidadania digital e fiscal e oficina de produção de vídeos.

O projeto é uma realização conjunta da CGE e da Seduc, com apoio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom-MT), Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT), Receita Federal e TRE-MT.

