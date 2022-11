Projeto ‘Cuiabá Sonoro’ está com inscrições abertas até o dia 25 de novembro

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, da Prefeitura de Cuiabá, realizou na manhã desta quinta-feira (3), ação de abordagem no Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá, às pessoas que tiveram viagens canceladas em detrimento aos bloqueios em estradas.

A visita feita pela equipe de abordagem social foi motivada após a Secretaria ter sido informada da presença de famílias instaladas no local desde a última segunda-feira (31), aguardando a remarcação das passagens. No total, foram identificadas sete pessoas, sendo uma delas acompanhadas de crianças.

“Assim que fomos informados, a equipe foi acionada e prontamente se deslocou à rodoviária a fim de verificar as reais necessidades dessas pessoas. As passagens já foram remarcadas para a tarde desta quinta-feira (3). Os primeiros foram embarques foram ralizados no período da manhã e os demais irão prosseguir com as viagens hoje”, informou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, que reforçou que a pasta mantém ações contínuas na região. Ela explicou que alimentação também foi distribuída.

Hellen Ferreira disse ainda que, foram identificadas duas pessoas em situação de rua e necessitavam de acolhimento institucional. Nesses dois casos especificamente, a equioe informou que o acolhimento não está relacionado aos bloqueios.

“Dessa forma, foram encaminhados para as nossas Unidades de Acolhimento para Adultos de acordo com levantamento feito pelo Centro Pop com a disponibilidade de vagas”, pontuou. “Em momento oportuno, a equipe falou sobre os serviços socioassistenciais ofertados pela Prefeitura de Cuiabá, bem como a existência do Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua- Centro Pop, bem como o contato caso ocorressem eventuais imprevistos e ou mudanças”, finalizou a secretária.