Projeto Cuiabaninhos recebe alunos do Colégio Maxi em visita guiada

Vinicius Ferreira | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Alunos do 6º e 7º ano do Colégio Maxi participaram, na manhã desta terça-feira (16), de uma visita guiada à Câmara Municipal de Cuiabá. A iniciativa integra o Projeto Cuiabaninhos, desenvolvido pela Escola do Legislativo, com o objetivo de aproximar os estudantes do parlamento cuiabano e despertar o interesse pela cidadania.

A coordenadora da Escola do Legislativo, Amanda Fares, explicou que o projeto busca apresentar aos alunos o funcionamento da Casa de Leis, destacando o papel dos vereadores na criação das leis e na fiscalização do Executivo.

“Hoje estamos recebendo alunos que desenvolvem um projeto de cidadania sobre a participação das mulheres desde a Idade Média até os dias atuais. Nada melhor do que uma mesa 100% feminina para dialogar com eles e mostrar a importância de ocupar esse espaço público de poder que é a Câmara”, ressaltou Fares.

A professora de História, Cássia Monezi, destacou que a atividade faz parte do Projeto Maxi Mundi, que propõe reflexões sobre cidadania a partir de discussões alinhadas à Organização das Nações Unidas (ONU).

“É a primeira turma a vivenciar o projeto fora do ambiente escolar, algo inédito. Hoje também ampliamos para o Maxi Mundi Go, no qual os estudantes trabalham o tema da cidadania, relacionando os conteúdos estudados em sala, como a participação de mulheres e estrangeiros em Atenas, à prática dentro da Câmara”, explicou ela.

Segundo a educadora, a experiência foi enriquecedora: “Estou muito feliz em ver a possibilidade de futuros deputados, vereadores, prefeitos e prefeitas. Foi uma surpresa encontrar uma mesa 100% feminina, que serve de exemplo e pode despertar ainda mais o interesse dos estudantes.”

A aluna Julia Ruda afirmou ter se surpreendido com a experiência ao conhecer de perto o parlamento municipal.

“Achei bem legal a iniciativa de trazer a gente para cá. Eu não conhecia o papel dos vereadores, estou descobrindo agora, nunca tinha vindo aqui e estou gostando muito”, pontuou.

Já o estudante James Roche destacou a oportunidade de vivenciar o ambiente legislativo e conhecer um marco histórico da cidade.

“Sempre que eu passava em frente à Câmara, nunca tinha entrado. Hoje tive a experiência de entrar, ver como funciona e até sentar na cadeira. Achei espetacular e agradeço à escola por essa chance. Além disso, conhecer o Centro Geodésico da América do Sul foi massa, porque dá para pensar que a gente mora no centro de tudo, no centro do Brasil”, completou.