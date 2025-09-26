Projeto Cuiabaninhos recebe EMEB Floriano Bocheneki na Câmara Municipal de Cuiabá

Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

O projeto Cuiabaninhos, uma iniciativa da Câmara Municipal de Cuiabá, recebeu nesta quinta-feira (25), 28 alunos da turma do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Básico Floriano Bocheneki, para assistir parte da sessão ordinária e entender melhor sobre o trabalho realizado pelos vereadores.

A iniciativa, que tem como objetivo ensinar os jovens estudantes sobre a Casa de Leis e a importância de se educar politicamente, já recebeu cerca de mil alunos, como explica a coordenadora da Escola do Legislativo, Amanda Fares.

“O projeto foi criado em 2019 e ficou paralisado durante a pandemia, mas, retornando em 2022, temos mais de mil alunos que já visitaram a Câmara Municipal de Cuiabá e que tiveram o primeiro contato com os vereadores, vereadoras, e a gente plantou essa semente da política no coração das crianças”, esclarece Amanda.

Durante a visita, os alunos, além de assistir à sessão, são levados ao Plenarinho, onde participam de uma aula sobre o que a Câmara Municipal faz, a função dos vereadores como agentes públicos e como eles próprios podem fazer parte do processo como cidadãos.

Amanda reitera que as visitas são agendadas de forma gratuita e qualquer instituição de ensino que deseje participar pode entrar em contato por meio do e-mail escola.camaracuiaba.mt.gov.br .

