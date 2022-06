Projeto Cultura em Ação leva circo, teatro e outras atividades gratuitas ao Parque das Águas

O projeto Cultura em Ação chega a Cuiabá nesta quarta-feira (8) e permanece até a próxima sexta-feira (10), com uma estrutura itinerante que passa por diversas cidades do país levando entretenimento e espetáculos gratuitos à população. Toda a programação será realizada no Parque das Águas.

O projeto tem como objetivo a democratização cultural, oferecendo diversas atividades artísticas à população como apresentações de espetáculos teatrais, circo, música e sessões de curtas-metragens. Na quarta e quinta-feira (8 e 9), as atividades começam a partir das 9h30. Já na sexta-feira (10), a partir das 15h.

O evento é produzido pelo Circo Teatro sem Lona, com realização do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, patrocínio da Romagnole e apoio da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer.

“A Secretaria Municipal de Cultura tem como meta a valorização e o acesso à cultura para todos, por isso, convidamos a população cuiabana para que traga a família e venham prestigiar essa programação maravilhosa”, convida o secretário Aluízio Leite.

SERVIÇO:

O que?: Cultura em Ação

Quando?: de 8 a 10 de junho

Local: Parque das Águas

Horas: A partir das 9h30