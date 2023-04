Projeto das fake news tem urgência aprovada e irá a voto na próxima terça

Com 20 votos favoráveis em uma votação única, foi aprovado na Câmara dos Vereadores de Cuiabá o projeto de decreto legislativo nº 329/2023, que concede a comenda da Ordem do Mérito Voluntário a Kelly Adriany de Lima Rondon. A homenageada é diretora e fundadora do projeto “Tampatinhas”, que recolhe tampinhas plásticas e de metal em Cuiabá e no interior e reverte a venda dos materiais para pagamento de castrações de animais de rua.

A proposta foi apresentada pelo vereador Marcus Brito Junior (PV) pelos relevantes serviços prestados por Kelly de forma voluntária, não remunerada e com relevante interesse público ao município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso.

“O Tampatinhas é um projeto sensacional que, além de ajudar na castração dos animais, faz um trabalho importante de retirada de material reciclável do meio ambiente. É uma causa nobre em que Kelly Adriany está a frente dessa iniciativa”, afirmou Marcus Brito Junior.

TAMPATINHAS – O projeto Tampatinhas foi idealizado pela empresária Kelly Adriany de Lima Rondon, de 50 anos e que nasceu no dia 15 de maio de 1972. Em sua residência, ela possui 11 animais e sempre teve muita afinidade com os animais domésticos, ajudando os mesmos em situação de abandono, bem como diversas ONGs ligadas à causa PET, de maneira independente e voluntária, antes mesmo da fundação do Tampatinhas.

Vale ressaltar que o Tampatinhas, ONG fundada pela homenageada não é um abrigo, e sim uma Organização Não-Governamental com a finalidade de castração de animais que se encontram abandonados (“animais de rua”). Parte dos recursos que sustentam referida ONG são obtidos da venda de materiais recicláveis (tampa plástica e metálicas), outra parte dos recursos, são oriundos de doações de sócios e padrinhos da ONG, assim como venda de rifas.

Fundado em agosto de 2020, o Tampatinhas já atendeu mais de 400 animais, entre castrações e atendimentos de outros tipos, além de ter retirado mais de 15 toneladas de material reciclável do meio ambiente.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT