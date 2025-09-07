Projeto de Aquaponia pode fortalecer cadeia produtiva de pescado

Foram 14 anos de espera que valeram à pena. “Várzea Grande, Pedacinho do Brasil” celebrou o patriotismo e coloriu o Centro da cidade de verde e amarelo

A população de Várzea Grande pôde celebrar em 2025 o patriotismo do Dia da Independência do Brasil. Depois de mais de uma década – 14 anos -, a Prefeitura Municipal voltou a promover o Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro, resgatando uma tradição histórica da cidade. Cerca de 3 mil pessoas compareceram ao evento no final da tarde de hoje (7).

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), o Desfile Cívico-Militar deste ano trouxe como tema “Várzea Grande, Pedacinho do Brasil”, sugerido pela própria prefeita Flávia Moretti (PL), que destacou o Município com uma história, cultura e tradições únicas no cenário nacional.

Com palanque oficial montado na Avenida Couto Magalhães, a prefeita Flávia Moretti, acompanhada pelo secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, receberam autoridades municipais, estaduais e a população para o desfile, que contou com a participação das forças de segurança, escolas municipais e estaduais e instituições convidadas.

O tradicional sobrevoo do helicóptero do Ciopaer abriu o desfile com a apresentação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em seguida, a Banda Municipal de Várzea Grande acompanhou o pelotão do Exército Brasileiro. A Polícia Militar com sua banda, desfilou, e em seguida foi a vez do pelotão de soldados, cadetes da Academia da PM, alunos da Escola Militar Tiradentes, seguidos pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso com sua banda.

Abrindo o desfile das escolas, a fanfarra premiada da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Senhora Dirce Leite de Campos’, seguida pelos alunos das EMEBs ‘Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, ‘Heróclito Leôncio Monteiro’.

A fanfarra da EMEB ‘Profª Irenice Godoy de Campos Silva’ se apresentou na sequência, seguida pelos alunos das EMEBs ‘David Mayer’ e ‘Profª Salvelina Ferreira da Silva’.

Em seguida, a fanfarra da EMEB ‘Profª Lúcia Leite Rodrigues’ deu o ritmo para o desfile dos alunos das EMEBs ‘Profº Demétrio de Souza’ e ‘Antonia Felipa de Campos Martins’. Na sequência, a fanfarra da EMEB ‘Profº Lenine de Campos Póvoas’ se apresentou conduzindo os pelotões de alunos da EMEB ‘Gabriel Muller’.

A fanfarra da EMEB ‘Faustino Antonio da Silva’ fechou a participação dos alunos no desfile e em seguida, as instituições convidadas marcaram presença na avenida. A primeira a desfilar foi a Associação Ecológica e Centro de Equoterapia Nativo, seguida pela Associação Laços de Vida. A fanfarra da Associação Social Civil Abaiuc – ASCA também participou.

Os alunos da Academia Gennime Ballet fizeram uma evolução para os convidados no palanque, em seguida, desfilam os membros da Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo. O Grupo Bate Lata, criado pela comunidade da EMEB ‘Paulo Freire’ foi destaque com a apresentação da percussão.

Em seguida, a fanfarra da Associação Acamis, fundada em 2011, se apresentou, seguida pelos alunos do Projeto Búfalo de iniciação prática esportiva. A Banda de Percussão da Escola Estadual José Mendes Martins marcou presença, seguida pelos alunos do Instituto F.S.D. (Famílias Sem Drogas) e pelos participantes do Instituto Semente Brasil.

O desfile ainda contou com a participação especial da equipe de Esportes da SMECEL e foi finalizado pela Banda Municipal ‘Manoel Teixeira de Oliveira’ com os batalhões da Guarda Municipal de Várzea Grande, que encerraram o desfile.

A prefeita Flávia Moretti destacou que a realização do Desfile Cívico-Militar foi um resgate para a população de Várzea Grande que estava sem contar com essa festa cívica há 14 anos. “É importante conhecer e valorizar a história de nosso País e celebrar datas tão marcantes como a do dia da Independência. Fiquei muito feliz em ver nossas crianças participando, mostrando o que elas aprenderam na escola e a importância dos valores cívicos para a formação do cidadão com orgulho de ser brasileiro” declarou.

Após a realização do desfile Cívico-Militar, a festa do Dia da Independência continuou com as apresentações artísticas no palco montado na praça Sarita Baracat. Houve a apresentação gratuita das bandas gospel Vozes ao Alto e Kedma Rocha.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT