Projeto de conscientização no combate à violência contra a mulher é sancionado em Cuiabá
Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Escola Municipal de Música apresenta em Recital o balanço das atividades do ano
A Escola Municipal de Música da Secretaria Municipal de Cultura promove, nesta quarta-feira (3), o Recital Anual, de encerramento das atividades de 2025. O evento será na Escola Estadual Militar Dom Pedro II (antigo Presidente Médici), às 19h. Contará com a participação de cerca de 60 integrantes no elenco.
Além de integrar a programação da Secretaria de Cultura, o Recital tem como propósito abrir as portas para a comunidade e mostrar a evolução artística dos estudantes ao longo do ano. Além de reforçar a difusão das práticas artísticas e educativas executadas pela Pasta, na Capital.
Para os apreciadores da boa música instrumental e cantada, haverá apresentações individuais e coletivas, com repertórios variados que incluem obras clássica, peças contemporâneas e arranjos preparados especialmente para a ocasião.
“Será mais um grande espetáculo marcado pela sensibilidade, talento e dedicação de crianças, jovens e adultos que fazem parte da Escola Municipal de Música. Estaremos apresentando à sociedade os resultados concretos do trabalho que é oferecido gratuitamente a comunidade”, frisou o secretário de Cultura de Cuiabá, Johnny Everson.
Também é uma grande oportunidade para que não prestigiou o Recital do primeiro semestre, que aconteceu no mês de julho, no Cine Teatro, com o espaço lotado. Novamente, a ideia é celebrar a música como expressão cultural, ferramenta de desenvolvimento pessoal e espaço de estímulo à criatividade, em mais uma noite belíssima.
Serviço:
O que: Recital Anual da Escola Municipal de Música
Quando: Quarta-feira (3)
Horário: 19h
Onde: Escola Estadual Militar Dom Pedro II, na Av. Mato Grosso
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Sorp intensifica combate à venda irregular de fogos de artifício
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) da Prefeitura de Cuiabá realizou, nesta terça-feira (02), a 2ª fase da Operação “Ordem Sonora”, com fiscalização em quatro estabelecimentos licenciados. A ação identificou e apreendeu, em dois pontos, fogos de menor porte contendo estampido.
Realizada preventivamente em razão das festas de final de ano, período que naturalmente aumenta o uso de fogos de artifício, a operação contou com a participação do Procon Municipal, da Polícia Judiciária Civil (PJC) e do Procon-MT.
Segundo a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, a fiscalização conjunta foi motivada pelo aumento das denúncias sobre a venda irregular de fogos, tanto em pontos formais quanto clandestinos, intensificado após as queixas registradas no último domingo, durante a final da Libertadores. Ela explicou que a venda de fogos de artifício é uma atividade licenciada e regulamentada pelo município, mas há proibição expressa para a comercialização de fogos com estampido.
“Temos locais identificados e licenciados, onde conseguimos entrar e fiscalizar. Mas também há muitos pontos clandestinos que vendem fogos de estampido e colocam em risco a vida das pessoas. Por isso, abrimos o canal Web Denúncia da Sorp, para que a população nos ajude a localizar esses lugares”, afirmou Juliana, sobre a inclusão no Web Denúncia da Sorp, disponível em https://sorp.cuiaba.mt.gov.br, da aba destinada à denúncia de venda clandestina de fogos de artifício, permitindo que o cidadão comunique de forma direta e segura qualquer irregularidade.
Palhares também fez um apelo aos cidadãos que insistem em comprar produtos de forma ilegal: “Não adianta a Prefeitura fiscalizar se as pessoas continuam consumindo produtos proibidos. O barulho afeta idosos, enfermos, recém-nascidos, pessoas neurodivergentes, além dos animais. É um incômodo que não pode ser ignorado”.
Durante a operação, o presidente da associação que representa o comércio de fogos de artifício, Helves Willian Barros, destacou que o setor formal tem buscado se adequar às normas e conscientizar a população: “Nossa associação orienta os lojistas a seguir rigorosamente a lei. Trabalhamos apenas com fogos luminosos, os de efeito visual, e estamos empenhados em educar os clientes a não comprar fogos com estampido. Pedimos ainda que a fiscalização alcance também os clandestinos, para que o setor funcione de forma justa e segura”.
A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MT), vinculada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), considerou a operação bem-sucedida em relação à primeira fase, realizada no início do ano. Sob pena de multa no fim do processo, o proprietário se torna depositário fiel e tem um prazo de cinco dias úteis para comprovar a devolução dos produtos. “Por serem produtos de venda controlada, há todo um procedimento que deve ser seguido para a devolução”.
Também foram apreendidas amostras de fogos pela Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia do Consumidor, que serão encaminhadas à Politec para perícia.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
