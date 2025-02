Projeto de educação inclusiva da Seduc é finalista nacional no 5º Prêmio Conexão Inova

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (21.2), a Operação Circe II, com o objetivo de cumprir mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão em Ponte Branca (500 km de Cuiabá) contra acusados de ligação com o assassinato de um homem e o tráfico de drogas na cidade.

Duas pessoas foram presas, uma por mandado e uma em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito, e foram apreendidos dois celulares, sete armas e diversas munições. A ação contou com a participação de 17 policiais e o uso de cinco viaturas.

A investigação começou após o homicídio de Sebastião Ramos Santos Ribeiro, de 35 anos, no dia 6 de janeiro deste ano, executado com dois tiros. Conforme apurado, a vítima, usuária de drogas e com dívidas com o tráfico, teria agredido a chefe do tráfico local com um golpe de foice na cabeça.

Após receber alta hospitalar, a suspeita teria convocado comparsas, incluindo três menores, para se vingar. Durante a agressão, os envolvidos teriam feito uma ligação para membros de uma facção criminosa possivelmente presos, que julgaram e sentenciaram a morte da vítima, crime consumado na madrugada seguinte.

Diante das investigações, o delegado Marcos Paulo, titular da Delegacia de Alto Araguaia, solicitou ao Poder Judiciário mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos.

No cumprimento das ordens judiciais, um dos alvos de prisão foi capturado e um pequeno arsenal encontrado, composto por sete armas de fogo e munições diversas. Uma das armas apreendidas era do mesmo calibre da utilizada na execução da vítima. Também foram apreendidos celulares e anotações relacionadas ao tráfico.

A chefe do tráfico, suspeita de manter contato direto com membros de facções criminosas presos, foi detida na semana passada por tráfico de drogas e encontra-se recolhida no presídio feminino de Rondonópolis.

A Operação Circe II integra o Programa Tolerância Zero, implementado pelo Governo do Estado, com foco no combate a crimes praticados por facções criminosas e no fortalecimento da segurança pública.

Fonte: Governo MT – MT