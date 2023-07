Projeto de escola estadual potencializa literatura entre estudantes com apoio das famílias

O Governo de Mato Grosso tem intensificado a entrega de cestas de produtos alimentícios e kits de limpeza e de higiene para a população mais vulnerável. Nesta semana, entre 10 e 14 de julho, foram entregues mais de 26 mil cestas para as famílias mato-grossenses. A ação é realizada por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e faz parte do programa SER Família Solidário, idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

“As ações do SER Família Solidário têm sido um importante apoio para as famílias que precisam desse auxílio. A nossa perspectiva é que os números diminuam a medida que as pessoas sejam inseridas no mercado trabalho, por meio dos cursos de qualificação do SER Família Capacita. Agradeço às equipes Unaf e Setasc, Defesa Civil e ao Governo do Estado pelo apoio e atenção aos que mais precisam”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.

Desde segunda-feira (10.07), 55 municípios do interior retiraram os produtos alimentícios, de limpeza e higiene na Arena Pantanal, para entregar às famílias cadastradas pelas prefeituras municipais.

Em Cuiabá, entre os dias 11 e 14 de julho foram entregues mais de 600 cestas e kits de limpeza e higiene para quatro entidades cadastradas junto à Setasc, que fazem a entrega direta às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, também foram entregues mais de 500 cobertores, por meio do Programa SER Família Aconchego.

“O Programa SER Família Solidário, proposto e coordenado pela primeira-dama, Virginia Mendes, com a execução da Setasc, tem o compromisso em atender as pessoas em vulnerabilidade. Hoje, além das cestas, também estamos atendendo o público PCD com cobertores, pelo programa SER Família Aconchego. Em ações como esta, salientamos a importância das entidades e associações sem fins lucrativos se cadastrarem no programa. Reforçamos aos líderes comunitários que façam o cadastro para que nós consigamos alcançar o público que necessita da mão do Estado”, pontou o secretário adjunto de Assuntos Comunitários, Édio Martins.

A Associação Mato-Grossense de Deficientes (AMDE), localizada no bairro CPA II, foi uma das entidades beneficiadas nesta semana. No local foram entregues 250 cobertores e 250 cestas de produtos alimentícios e kits de limpeza e higiene. Segundo o presidente da AMDE, este é mais um momento, entre tantos, em que a primeira-dama de MT atende a associação e os seus associados.

“Não é a primeira vez que a primeira-dama Virginia Mendes nos atende e só temos a agradecer. Essa colaboração vai ajudar muitas pessoas que realmente precisam. Essas cestas e cobertores vão fazer a diferença na vida de todos nós”, agradeceu.

Uma das beneficiadas na ação e moradora do CPA II, dona Margareth da Silva, 62 anos, afirmou que a ajuda chegou em boa hora, já que está desempregada e não é aposentada.

“Essa cesta faz muita diferença na vida da gente. Na minha casa somos em quatro pessoas e as coisas têm sido muito difíceis. O meu esposo faz alguns ‘bicos’ e cuidamos de dois netos. Peço todos os dias, em minhas orações, que Deus a abençoe a dona Virginia e Nossa Senhora cubra ela com o manto sagrado. Para que deem saúde e forças a ela, para continuar trabalhando pelo povo. Ela tem sido uma mãe amorosa e caridosa com os necessitados”, disse dona Margareth, emocionada.

A associada da AMDE e moradora do bairro Tijucal, Amélia Ferreira, ficou feliz em ser contemplada mais uma vez pela ação do Governo do Estado.

“Chegou em boa hora essa cesta. Fico muito contente em ver que o governo estadual está sempre olhando por nós. Agradeço primeiramente à Deus e depois a vocês, que trabalham em prol das pessoas que mais precisam”, concluiu.

Ação contínua

A secretária adjunta da Setasc, Marilene Marchese, explicou que desde 2019 o Governo do Estado tem se preocupado em entregar ações que possam contribuir com famílias em situação de vulnerabilidade.

“Dentro da Setasc, foram criadas ações que pudessem, dentro do período da pandemia, atender algumas necessidades emergenciais. Dentre elas, a partir de 2020, está a entrega de cestas de produtos alimentícios e kits de higiene, que passou a atender as famílias em extrema necessidade”, contou.

A entrega de cestas de produtos alimentícios e kits de higiene e limpeza tem sido uma ação contínua. De 2020 até junho deste ano foram entregues 1.523.661 cestas e kits em todo Mato Grosso pelo Governo do Estado.