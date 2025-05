Projeto de lei de Dídimo Vovô assegura medidas de saúde pública para mulheres

Ana Cláudia Fortes – Assessoria da vereadora Maysa Leão

Em comemoração ao Mês das Mães e ao Mês da Adoção, a vereadora Maysa Leão (Republicanos) trouxe à Tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (22), a presença especial de Elisia Regina de Oliveira Cruz, mãe por adoção e diretora financeira da AMPARA (Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção). O tema emocionou os presentes e destacou a importância de falar sobre o amor materno em todas as suas formas.

Para Maysa, é fundamental dar visibilidade ao tema da adoção, que ainda carrega tabus e preconceitos:

“Acho extremamente importante a gente trazer para perto da sociedade esse assunto que, infelizmente, até hoje perpassa muitos tabus. O amor de mãe por um filho adotivo é tão real e forte quanto o amor biológico. Muitas mães relatam que reconheceram seus filhos adotivos como se os tivessem gestado. Precisamos falar disso com responsabilidade, principalmente quando se trata de adoções tardias, como no caso de uma criança de 12 anos, algo ainda incomum. Mas o laço afetivo verdadeiro nasce de forma natural, com amor e construção”, afirmou a vereadora.

Maysa também reforçou a importância da atuação da AMPARA no processo de preparação e sensibilização das famílias que desejam adotar.

“A AMPARA faz um trabalho extraordinário. Oferece cursos preparatórios não só para adoção, mas para envolver a sociedade nessa causa, até mesmo como voluntários. É essencial que nossas UBSs e consultórios considerem a adoção como uma possibilidade real para mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar. A maternidade por adoção também completa, cura e transforma vidas. Sinta-se acolhida aqui, Elisia”, defendeu a parlamentar.

Durante sua fala na tribuna, Elisia Regina, que é mãe de dois filhos biológicos e um filho adotivo, compartilhou sua vivência com sensibilidade e clareza.

“Muitas pessoas me perguntam como é o amor de mãe para um filho adotivo. E eu digo: é um amor construído. Assim como quando se espera um filho biológico, pensamos no enxoval, no quarto, no futuro. Com a adoção é igual. O amor vai sendo tecido com cuidado, dedicação e presença. Meu filho chegou a mim com 12 anos, e o que sentimos é um amor incondicional, como com qualquer outro filho”, explicou.

O tema sensibilizou os parlamentares presentes e contou com o apoio da vereadora Katiuscia Manteli, do vereador Demilson Nogueira e do vereador Rafael Ranalli, que também se inscreveu para reforçar o apoio à causa.

Elisia aproveitou para convidar o público a participar de um evento em alusão ao Mês da Adoção.

“Neste dia 24, faremos uma caminhada comemorativa no Parque das Águas, às 16h30. Será um momento de união, reflexão e celebração do amor que nasce da escolha de adotar”, finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT