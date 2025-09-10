Política
Projeto de Lei do deputado Chico Guarnieri garante gratuidade de pedágio para moradores de distritos
O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) apresentou um Projeto de Lei nº1404/2025 que prevê a isenção do pedágio aos veículos de moradores de distritos que necessitem de deslocamento diário passando pela praça de pedágio, até a sede do município para trabalhar ou o inverso. A medida vai trazer alívio financeiro para centenas de famílias que vivem em distritos de Mato Grosso e precisam se deslocar diariamente, a exemplo do Distrito do Assari, em Barra do Bugres.
“Quem precisa ir até Barra (do Bugres) é obrigado a pagar o pedágio na ida e na volta. Isso gera um custo que ultrapassa R$ 500 por mês, em média. Um valor muito alto e que pesa no orçamento familiar de muitas pessoas”, argumentou o parlamentar, nesta quarta-feira (10.09).
Pelo texto, ficam isentos do pagamento do pedágio os veículos de moradores de distritos previamente cadastrados junto à concessionária responsável pela rodovia. A isenção será válida exclusivamente para os deslocamentos diários entre o distrito e a sede do município, ou no sentido inverso, quando justificados pelo exercício de atividade de trabalho.
O deputado Chico Guarnieri também reforçou que a proposta foi construída com base na realidade enfrentada pela população e não deve comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, já que há previsão legal de mecanismos de reequilíbrio contratual.
“A demanda chegou até nós pela população do (Distrito do) Assari, mas a nossa proposta abrange todos os distritos existentes em nosso estado”, finalizou o deputado Chico Guarnieri.
Fonte: ALMT – MT
Política
Deputados aprovam Projeto de Resolução que institui o Prêmio ALMT de Jornalismo
Deputados estaduais de Mato Grosso aprovaram por unanimidade em segunda votação, durante sessão ordinária nesta quarta-feira (10), o Projeto de Resolução 764/2025, de autoria da Mesa Diretora, que institui o Prêmio ALMT de Jornalismo no âmbito do Poder Legislativo do Estado.
O artigo 2º do projeto, destaca que o prêmio visa estimular os trabalhos dos jornalistas que fazem a cobertura das atividades legislativas, além de destacar a relevância de suas contribuições para a sociedade mato-grossense, por meio da divulgação de assuntos discutidos em sessões plenárias, comissões permanentes e temporárias e audiências públicas que resultam em leis e outras ações da Casa de Leis.
O parágrafo 2º cita que os “cinco eixos do Prêmio ALMT de Jornalismo são: Telejornalismo, Reportagem em Texto, Radiojornalismo, Fotojornalismo e o Universitário”.
À Secretaria de Comunicação (Secom/ALMT), conforme o artigo 3º do projeto, caberá articular pessoas e instituições públicas e privadas para atuarem de forma coletiva e colaborativa objetivando o estímulo ao desenvolvimento dos trabalhos jornalísticos no âmbito estadual.
O artigo 4º destaca que ainda caberá à Secretaria de Comunicação, sob direção da Presidência da Assembleia, “a governança do Prêmio ALMT de Jornalismo competindo-lhe exercer todos atos que se fizerem necessários para o alcance das políticas públicas estabelecidas nesta Resolução, tais como: instituir colegiados representativos e consultivos temporários ou permanentes com representações do poder público, da academia e/ou do setor privado, instituir parcerias com entidades públicas ou privadas para a promoção da Política de Jornalismo no âmbito estadual e do Prêmio ALMT de Jornalismo”.
O parágrafo único do artigo 4º observa que “a gestão das atividades técnicas e funcionais do Prêmio ALMT de Jornalismo será realizada pela Secom/ALMT por intermédio de uma comissão específica, designada pela Mesa Diretora, responsável pelo exercício das atribuições necessárias para a concretização do prêmio”.
A Secom/ALMT, responsável pelo Prêmio ALMT de Jornalismo, será auxiliada pela Escola do Legislativo e pela Procuradoria-Geral da ALMT.
Será atribuição da Escola do Legislativo a promoção de capacitação para o desenvolvimento de competências dos profissionais e estudantes de comunicação, por meio de parcerias com outras instituições de ensino e empresas atuantes na área de comunicação.
Será atribuição da Procuradoria-Geral da ALMT a prestação de consultoria e assessoria jurídica que se fizerem necessárias para a realização do Prêmio ALMT de Jornalismo.
O projeto de resolução traz ainda, no artigo 7º, que a Secom/ALMT, uma vez autorizada pela Mesa Diretora, promova o evento correspondente ao Prêmio ALMT de Jornalismo, a ser realizado periodicamente, ao menos uma vez por ano, com abrangência a todos os jornalistas do Estado. Cita o parágrafo único que as instituições públicas e privadas poderão apoiar e patrocinar a execução de qualquer uma das técnicas ou categorias inscritas no concurso, sob a forma de concessão de recursos financeiros, autorizações para realizar cursos e workshops, entre outros.
O artigo 8º aponta que o edital do prêmio publicado por meio de ato próprio, que conterá o detalhamento geral do concurso. Em justificativa ao projeto de resolução, a Mesa Diretora declara que o Prêmio ALMT de Jornalismo “é um instrumento de valorização da atividade jornalística e de fortalecimento da relação entre o Parlamento Estadual e a sociedade mato-grossense”.
Conforme a Mesa Diretora, “a proposta parte do reconhecimento de que o jornalismo exerce papel essencial na consolidação da democracia, ao garantir o acesso da população à informação de qualidade, promover o debate público e fiscalizar as ações dos poderes constituídos. No contexto legislativo, essa atuação é ainda mais relevante, pois permite que os cidadãos compreendam os processos de elaboração das leis, acompanhem os trabalhos dos parlamentares e participem ativamente da vida política do Estado”.
Cita ainda a justificativa que “o projeto está alinhado com os princípios constitucionais da publicidade, da eficiência e da participação popular, e representa um avanço significativo na valorização da imprensa regional e na promoção de uma cultura democrática mais sólida e participativa”.
Fonte: ALMT – MT
Política
Wilson Santos propõe audiência pública para tratar dos impactos causados pela Usina Hidrelétrica Colíder
Na sessão realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta quarta-feira (10), o deputado estadual Wilson Santos (PSD) apresentou requerimento para a realização de audiência pública, no dia 18 de setembro, às 9h, na Câmara de Vereadores de Colíder, para tratar sobre os impactos ambientais e socioeconômicos (principalmente na pesca e no turismo) da Usina Hidrelétrica Colíder (UHE), com o rebaixamento do nível da água do reservatório para garantir a segurança do empreendimento.
“Já é do nosso conhecimento os prejuízos ambientais, como a mortandade de peixes com o rebaixamento do rio, interferência na navegação de ribeirinhos e a realização de dois importantes festivais nas margens do Teles Pires: o Fest Praia, em Paranaíta, e o Viva Floresta, em Alta Floresta, ambos eventos turísticos que movimentam a economia regional. Essa audiência é para debatermos e obtermos os devidos esclarecimentos sobre as medidas adotadas e os planos emergenciais de compensação aos municípios afetados”, explica o parlamentar.
A Eletrobras, responsável pelo empreendimento, entrou em estado de alerta no dia 14 de agosto, após identificar problemas em quatro dos 70 drenos do sistema, o que elevou a vazão hídrica acima do normal. Apesar de não haver risco de rompimento da barragem, a empresa optou por reduzir o nível do reservatório em até 17 metros, como medida de precaução, durante um período de aproximadamente 30 dias.
A UHE Colíder abrange os municípios de Colíder, Nova Canaã do Norte, Cláudia e Itaúba, no norte de Mato Grosso, com potência de geração de 300 megawatts (MW), energia suficiente para abastecer 850 mil habitantes.
Fonte: ALMT – MT
Faltam 20 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do ITR
Estudante de MT é bicampeão da prova de Potência Máxima do ciclismo nos Jogos da Juventude
Judiciário de Mato Grosso promove evento de capacitação e conscientização sobre autismo em Cáceres
MPMT é destaque em premiação nacional com dois projetos vencedores
Ramal do suporte de TI apresenta instabilidade no atendimento telefônico
Segurança
Polícia Civil prende dois suspeitos por estelionato em Itanhangá
A Polícia Civil prendeu dois suspeitos por estelionato em Itanhangá nesta quarta-feira (10.9). A prisão foi realizada pela equipe policial...
Polícia Civil cumpre prisão contra psicólogo investigado por estupro de vulnerável
Um psicólogo investigado por estupro vulnerável foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (10.9), no município de Sinop (500 km...
Polícia Civil deflagra operação e prende suspeito por extorquir cerca de R$ 150 mil de vítima em Araputanga
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Araputanga, deflagrou a “Operação Preço do Silêncio”, que teve como...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
CIDADES6 dias atrás
Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
TRE-MT e Prefeitura de Nova Monte Verde reforçam parceria para ampliar cadastro biométrico
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde habilita primeiras equipes de Cuidados Paliativos no SUS e investe R$ 8 milhões na Política Nacional de Cuidados Paliativos
-
CIDADES2 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde reúne familiares de vítimas da COVID e apresenta avanços do Memorial e do Guia de Manejo da Pós-COVID