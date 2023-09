Projeto de Lei Orçamentária para 2024 é apresentado em audiência pública

Para acompanhar de perto o andamento do Projeto Cibus – “Você tem fome de Quê?”, no município de Apiacás, o promotor de Justiça substituto Adalberto Biazotto Junior realizou no dia 21 de setembro visita às três instituições de ensino que foram contempladas com a iniciativa. A vistoria, realizada nas escolas Guilherme de Almeida (Gleba Arumã), Paulo Freire e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), contou com a participação do engenheiro agrônomo do Centro de Apoio Operacional, Rodrigo Dondé Castro.

“O acompanhamento permanente busca garantir o sucesso e a eficácia do projeto Cibus, que tem como objetivo melhorar a alimentação escolar e conscientizar os alunos sobre práticas alimentares saudáveis”, ressaltou o promotor de Justiça substituto.

Segundo o promotor, representantes das secretarias municipais de Educação e Agricultura de Apiacás também participaram da inspeção. A visita proporcionou a identificação das fragilidades para a efetivação do programa, bem como a orientação técnica necessária para a continuação das atividades.

O projeto Cibus – Você tem fome de quê? é uma iniciativa que promove o acesso à alimentação adequada e de qualidade, contribuindo para reduzir a insegurança alimentar. “Apiacás é o único município do estado em que a APAE aderiu ao projeto, cujo estágio de desenvolvimento encontra-se avançado e, tão logo, estará propiciando aos alunos a experiência de participar ativamente do projeto, com atividades sensoriais, recreativas e estimulantes”, acrescentou.

Fonte: Ministério Público MT – MT