Projeto de Lei prevê atendimento psicológico durante parto e pós-parto em Cuiabá

20/09/2023

Maysa Leão aprova mês de conscientização sobre o câncer do pulmão

A vereadora Maysa Leão (Republicanos) aprovou nesta terça (19) o Projeto de Lei que institui o mês de conscientização sobre o câncer do pulmão. A campanha do Agosto Branco, alerta para a necessidade de cessar o tabagismo – principal causa do câncer de pulmão.

“Há um aumento muito grande do câncer de pulmão devido a utilização de “pods e vapers” (cigarros eletrônicos) pelos jovens, que se torna sedutor por não ter o aroma do cigarro. Ele é usado como status social na nossa sociedade. Campanhas como o Agosto Branco servem para alertar a população “, declarou Maysa no parlamento.

O câncer no pulmão é uma doença silenciosa e não apresenta sintomas nas fases iniciais. Nos casos mais graves, tosses persistentes e com sangue, dor no peito, rouquidão e perda rápida de peso, se manifestam. A prevenção é a melhor forma de evitar a doença. E a medida mais eficaz é cessar o tabagismo, responsável de 85% a 90% de todos os casos.

“Saber sobre os sintomas, diagnóstico precoce e informação salvam vidas, por isso peço apoio de vocês na aprovação deste projeto” declarou a vereadora antes da votação, que agora segue para a sanção do executivo.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT