Projeto de Lei propõe homenagem à “Dona Tuti”, fundadora do Tancredo Neves

O vereador Marcus Brito Júnior (PV) apresentou o projeto de lei nº 108/2023, que dá a denominação de Rua Onercina Leopoldina da Silva, conhecida carinhosamente como “Dona Tuti” à atual Rua Salto do Céu e/ou Rua 21 do bairro Tancredo Neves, em Cuiabá. A proposta iniciou tramitação na Casa de Leis no dia 17 de maio.

A referida Rua está localizada no cruzamento da Rua Rosário Oeste e, conforme o parlamentar, a denominação ao logradouro acima descrito e mencionado é uma justa homenagem a senhora Onercina, cidadã de caráter ilibada e digna, que foi uma das fundadoras do bairro, por volta do ano de 1985.

“No início, como o bairro ainda apresentava uma infraestrutura bastante precária, a senhora Onercina chegava a carregar baldes e baldes de água em sua cabeça para poder abastecer a sua residência. Fundamentou-se a sua morada na rua e no bairro a sua importância sempre à procura dos pontos convergentes de companheirismo, lealdade, vivência em comunidade, procurando a harmonização e as práticas salutares de vida em comum e em sociedade”, argumenta o vereador.

Em justificativa, Marcus Brito Júnior disse que ela chegou a ceder um quarto e a sala da sua residência para que fosse utilizada como um posto de assistência improvisado, para atender a população local e adjacentes. Todos os dias da semana, e até aos sábados e domingos. Toda a sua família ainda mora na rua Salto do Céu e/ou rua 21 (vinte e um).

“Este parlamentar, adequadamente e representando o sentimento e a vontade da maioria expressiva daquela população postula a nomenclatura de rua Onercina Leopoldina da Silva ao local supra”, finaliza.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT