Várzea Grande

Projeto de lei que incentiva instalações de empresas no Aeroporto é aprovado

Publicado em

21/10/2025

Com aprovação da proposta do Executivo, o Município fica autorizado a conceder incentivos como a redução da alíquota do ISSQN para 2%

Foi aprovado, nesta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Várzea Grande, o Projeto de Lei Complementar que institui o Programa de Incentivos Fiscais voltado para empresas que se instalarem no Terminal de Cargas Doméstico e Internacional do Aeroporto Internacional Marechal Rondon e sua área de expansão, por até 10 anos, a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da publicação do decreto regulamentar.

De autoria do Executivo Municipal, a medida tem como principal objetivo promover e fomentar o desenvolvimento adequado da região, incentivando a instalação de empresas que geram um grande volume de empregos e, consequentemente, impulsionando a geração de novos postos de trabalho na cidade.

O Programa de Incentivos Fiscais terá uma duração de até 10 anos. O prazo para adesão ao programa será de cinco anos.

Com aprovação da proposta do Executivo, o Município fica autorizado a conceder incentivos fiscais, como a redução da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para 2%. Esta redução se aplicará exclusivamente aos serviços essenciais à logística aeroportuária e de comércio internacional: Serviços de armazenagem, movimentação de mercadorias e locação de espaços, áreas operacionais e administrativas dos terminais de cargas domésticos e internacionais e Serviços de desembaraço aduaneiro e despachantes.

A alíquota de 2% é a mínima permitida pela Constituição, e que a concessão destes incentivos será atribuída às empresas com prestação de serviços na região delimitada e as empresas que não sejam a concessionária responsável pela infraestrutura aeroportuária, excluindo-se serviços acessórios, movimentação de passageiros e aeronaves.

A inclusão no Programa se dará por opção do contribuinte, mediante declaração a ser homologada pela prefeita. Para manter o benefício, será exigido início da prestação dos serviços incentivados em até dois anos a partir da data da homologação.

A exclusão do programa ocorrerá em caso de inobservância das exigências, implicando a perda de todos os benefícios e a cobrança dos tributos devidos com os acréscimos legais.

O Poder Executivo regulamentará a lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir de sua publicação.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Prefeitura realiza manutenção emergencial na estrada do Capão

21/10/2025

34 minutos atrás

on

21/10/2025

By

Parte da rede de drenagem cedeu, ocasionando a abertura de um buraco na via. Ainda assim, o trânsito no local segue liberado e sinalizado para segurança dos motoristas e pedestres

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, está executando um serviço de manutenção emergencial na estrada do Capão, onde parte da rede de drenagem cedeu, ocasionando a abertura de um buraco na via. O trânsito no local segue liberado e sinalizado para segurança dos motoristas.

As equipes atuam no local realizando a substituição das manilhas danificadas, recomposição da rede e compactação do solo, com o objetivo de restabelecer a segurança e garantir o escoamento adequado da água pluvial. A previsão é de que o trabalho seja concluído amanhã, quarta-feira (22), dependendo das condições climáticas.

De acordo com a Secretaria, o problema foi identificado após o rompimento de manilhas antigas que cederam e comprometeram a estrutura da drenagem. A situação é reflexo da falta de manutenção em anos anteriores, que causou o desgaste de diversas travessias e estruturas de escoamento em diferentes regiões da cidade.

Nos últimos 10 meses, a atual administração precisou reconstruir quatro travessias e uma ponte. Todas as estruturas foram levadas pelas chuvas, deixando famílias isoladas. As intervenções foram executadas com materiais mais resistentes e duradouros, garantindo maior segurança e estabilidade das estruturas.

De acordo com a Secretaria de Viação e Obras, a meta é seguir avançando com obras estruturantes e serviços de manutenção preventiva em toda a cidade.

Essas ações fazem parte de um planejamento contínuo da Prefeitura de Várzea Grande para garantir mais segurança, qualidade de vida e infraestrutura adequada à população.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande reforça protagonismo no turismo com inauguração do novo CAT

21/10/2025

34 minutos atrás

on

21/10/2025

By

O Centro de Atendimento ao Turista funcionará todos os dias, das 8h às 20h, oferecendo informações atualizadas sobre atrativos turísticos, hospedagem, gastronomia, transporte, eventos e roteiros de toda a região metropolitana

A cidade de Várzea Grande, porta de entrada do Estado de Mato Grosso, ganha ainda mais destaque no turismo regional com a inauguração do novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. A cerimônia será realizada nesta quinta-feira (23), às 17h, em parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e as prefeituras de Várzea Grande e Cuiabá.

Segundo informações da Sedec-MT o investimento é de R$ 98.888,11, para implantação do CAT pela Sedec-MT e será administrado de forma compartilhada pelos municípios, responsáveis pelas equipes técnica e de atendimento direto aos visitantes. O espaço funcionará todos os dias, das 8h às 20h, oferecendo informações atualizadas sobre atrativos turísticos, hospedagem, gastronomia, transporte, eventos e roteiros de toda a região metropolitana.

A prefeita Flávia Moretti (PL) enfatizou o papel de Várzea Grande no turismo mato-grossense. “Várzea Grande é a porta de entrada do nosso estado, e o CAT será fundamental para acolher bem quem chega a Mato Grosso. Vamos disponibilizar atendentes bilíngues e divulgar nossos principais pontos turísticos, além do nosso forte trade de bares, hotéis e restaurantes, valorizando tudo o que a cidade tem a oferecer”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo de Várzea Grande, Mário Quidá Neto, destacou o impacto positivo do novo espaço para o fortalecimento da economia local. “Mais do que um ponto informativo, o CAT funcionará como elo entre o poder público e o trade turístico, incentivando o uso de serviços formais e profissionais, como guias credenciados e agências locais. Além disso, o espaço servirá para coletar dados sobre o perfil dos visitantes, auxiliando na criação de políticas públicas voltadas à promoção e fortalecimento do turismo”, disse.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, o novo ponto de atendimento é estratégico para o turismo estadual. “O Aeroporto Marechal Rondon é o primeiro contato de muitos visitantes com Mato Grosso. Ter um atendimento qualificado logo na chegada transmite acolhimento, organização e profissionalismo, reforçando a imagem do estado como um destino que se preocupa em bem receber e promover seus atrativos”, ressaltou César Miranda.

O novo espaço é resultado da parceria entre o governo do Estado, a concessionária do aeroporto e as prefeituras de Várzea Grande e Cuiabá, reforçando o compromisso conjunto com a qualificação do atendimento e o fortalecimento do turismo mato-grossense.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

21/10/2025

Faccionado com diversas passagens criminais é preso pela PM com 38 porções de drogas

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 2º Batalhão, apreenderam, nesta segunda-feira (20.10), 38 porções de drogas e prenderam...
21/10/2025

Polícia Civil prende proprietário de oficina mecânica por receptação de chassi e motor de veículo de origem ilícita

Policiais da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (21.10),...
21/10/2025

PM prende adolescente faccionado por tráfico de drogas em Mirassol d’Oeste

A Polícia Militar apreendeu um adolescente faccionado, de 16 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta segunda-feira (20.10), na cidade...

MT

Brasil

17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

