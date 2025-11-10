Projeto de lei quer garantir fisioterapia a pacientes após mastectomia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso terá uma semana de intensa atividade, com audiências públicas, reuniões de comissões e sessões especiais entre os dias 10 e 14 de novembro. Os eventos abordam temas como saúde bucal, estadualização do Hospital de Câncer, pavimentação de rodovias, defesa dos direitos das mulheres e comemorações pelos 50 anos do curso de geologia da UFMT.

Segunda-feira (10)

A Frente Parlamentar da Odontologia da Assembleia Legislativa realiza reunião às 8h no Conselho Regional de Odontologia (CRO-MT). A frente parlamentar tem objetivo de fortalecer a saúde bucal no estado e promover avanços na valorização dos profissionais da área. A iniciativa é liderada pelo deputado Carlos Avallone (PSDB).

O deputado Elizeu Nascimento (PL) realiza sessão especial para homenagear os servidores e profissionais que se dedicam diariamente à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população mato-grossense. O evento será às 19h, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Terça-feira (11)

Às 10h, a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social realiza audiência pública para debater a situação do tratamento da doença falciforme no estado de Mato Grosso. O debate está previsto para acontecer na Sala das Comissões Deputado Oscar Soares, 227.

A Comissão de Segurança Pública e Comunitária realiza, às 10h, reunião ordinária para a deliberação de matérias sob análise de méritos. O debate e votação dos pareceres acontecem na Sala das Comissões Deputada Sarita Baracat, 226.

Na Escola Estadual Oswaldo Cruz, localizada no Distrito de Filadélfia, no município de Juína, às 14h, o deputado Sebastião Rezende (União) realiza audiência pública para discutir a pavimentação asfáltica da MT-183, especificamente no trecho compreendido entre o município de Juína, passando pelo Distrito de Filadélfia, na Comunidade Morena, até o município de Aripuanã.

Às 14h, a Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes realiza mais uma reunião ordinária. A reunião está marcada para a sala das Comissões Deputado Oscar Soares, 227.

Já às 14h30, é a vez de a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) realizar reunião para debater e discutir a constitucionalidade das proposições sob sua análise jurídica. A reunião será na Sala das Comissões Deputada Sarita Baracat, 226.

A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realiza às 16h reunião ordinária para debater o mérito das proposições sob análise do colegiado. A reunião está prevista para ocorrer na Sala das Comissões Deputado Oscar Soares, 227.

No município de Cáceres, às 19h, o deputado Lúdio Cabral (PT) realiza audiência pública para comemorar o Dia Estadual do Rio Paraguai “Vozes do Pantanal”. O evento está programado para acontecer na dependência da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Sicmatur).

Quarta-feira (12)

Para esse dia, estão previstas duas sessões ordinárias. Uma com início às 9h e a outra às 13h. Elas ocorrem no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour. As sessões são transmitidas ao vivo pela TVAL, canais 30.1 e 3.2 (capital), 9.2 (interior), 10.2 (Comodoro), [email protected] e www.al.mt.gov.br.

Quinta-feira (13)

Às 10h, a Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Mulher realiza a 2ª reunião de trabalho com a finalidade de analisar, debater e propor medidas voltadas à proteção, valorização e defesa dos direitos da mulher no estado de Mato Grosso, com especial enfoque à elaboração de políticas públicas efetivas na redução das taxas de feminicídio. A comissão especial é coordenada pelo deputado Gilberto Cattani (PL). A reunião será na Sala das Comissões Deputado Oscar Soares, 227.

À noite, às 19h, o deputado Carlos Avallone (PSDB) realiza sessão especial para homenagear e comemorar os 50 anos do curso de bacharelado em geologia da Universidade Federal de Mato Grosso. As homenagens serão no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Sexta-feira (14)

Em sessão especial, às 19h30, o deputado Wilson Santos (PSD) entrega títulos e honrarias a personalidades civis e políticas que contribuíram para o desenvolvimento e crescimento de Mato Grosso. O evento será no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Vale lembrar que, no decorrer da semana, a agenda pode sofrer alterações.

