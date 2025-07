Projeto de Paula Calil que institui a Expoagro no calendário municipal de Cuiabá é aprovado

SECOM- Câmara Municipal de Cuiabá

O Projeto de Lei nº 441/2025, de autoria da presidente da Câmara de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), que institui a Expoagro no calendário oficial de datas e eventos do município, foi aprovado nesta terça-feira (15).

Neste ano, a Exposição Agropecuária de Cuiabá chega à sua 57ª edição, celebrando uma trajetória iniciada em 1964. O evento reúne, em um único espaço, rodeios, shows, leilões, exposições de animais, feiras comerciais e atividades de lazer para toda a família, impulsionando significativamente a economia local.

Paula Calil ressaltou a importância da Expoagro para a cidade. Realizado anualmente no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, o evento combina negócios, conhecimento e entretenimento, com foco no agronegócio, em um ambiente aberto ao público.

“A Expoagro tornou-se um dos eventos mais aguardados de nossa cidade, com destaque para um dos setores mais fortes de Mato Grosso. Esse reconhecimento é justo, para que possamos preservar e aprimorar cada edição. Como empresária e, hoje, vereadora, quero registrar meu apoio, tornando este evento um patrimônio de nossa cidade e do povo cuiabano”, declarou.

Em Cuiabá, a Expoagro 2025 segue até o próximo domingo (20), com atrações gratuitas e shows nacionais, com apoio de diversas instituições da iniciativa pública e privada.

SECOM – Câmara de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT