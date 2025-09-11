Política
Projeto de Thiago Silva realiza palestras sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio nas escolas
O deputado estadual Thiago Silva (MDB) lançou o projeto “Valorize a Vida – Setembro Amarelo nas Escolas”, que promoverá palestras de conscientização sobre prevenção à depressão e ao suicídio em unidades de ensino de Rondonópolis e da região sudeste. A iniciativa será realizada ao longo do mês de setembro, com recursos garantidos por emenda parlamentar.
De acordo com o parlamentar, este é um projeto foi idealizado no período de pós-pandemia, e tem o foco em cuidar do futuro das crianças e jovens. “Quando se fala de saúde mental, se fala de vida, e vida é o nosso bem mais precioso! Temos trabalhado na Assembleia Legislativa ações que visam garantir um futuro mais seguro e digno aos nossos jovens, e o projeto Valorize a Vida vem de encontro com a atual demanda dos nossos alunos e servidores, principalmente sobre temas que tratam da saúde mental no ambiente escolar”, disse o deputado ao relembrar a importância da data 10 de setembro, Dia Mundial de Combate ao Suicídio.
O projeto conta com o apoio de um dos mais renomados palestrantes sobre o tema no país, Bruno Assumpção, que realizou mais de nove mil palestras e percorreu 17 Estados do Brasil realizando o trabalho nas instituições de educação.
“Quem articulou esse projeto de forma pioneira no país foi o deputado Thiago, e agradeço por acreditar nesse trabalho especial para a nossa juventude. O Thiago foi o primeiro deputado do Brasil a realizar essa parceria para que possamos palestrar para os jovens sobre a valorização da vida e sou grato por acreditar em nosso trabalho”, disse Bruno.
Assumpção palestra aos estudantes de forma interativa e trata sobre temas como o combate à depressão, suicídio, bullying, respeito aos familiares, entre outros assuntos atuais que são de interesse da comunidade escolar.
“A cada 45 minutos uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Aquele amigo seu bacana de sala de aula, às vezes dentro dela, no sentimento dela, ela tem um buraco emocional tão grande, que as pessoas só olham para ela, infelizmente, quando ela amanhece com uma corda no pescoço. E aí todo mundo quer parar o que está fazendo para falar sobre suicídio, infelizmente é assim”, ensina Bruno.
A estudante Ana Beatriz participou da palestra e elogiou a ação realizada na sala de aula durante o Setembro Amarelo. “A parte da palestra que mais gostei foi quando eles disseram, tudo é fase e passa. Eu vou lembrar disso”, disse a estudante Ana Beatriz.
O deputado destaca sua luta em prol dos estudantes. “Acredito que a principal ferramenta de transformação social na vida de um jovem é a educação. Com este projeto estamos investindo em pessoas: o asfalto acaba se deteriorando, a parede acaba caindo, mas investir nos nossos alunos é a garantia de um futuro mais seguro. Por isso estamos promovendo palestras sobre a valorização da vida, e pensando na saúde mental e bem-estar social de toda a comunidade escolar”, afirmou o parlamentar.
Fonte: ALMT – MT
Assembleia Legislativa homenageia personalidades com comendas, títulos de cidadão e moções de aplauso
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) homenageou dezenas de personalidades com a entrega de comendas, títulos de cidadão e moções de aplausos, na noite desta quarta-feira (10), no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.
Durante a solenidade, requerida pelo deputado Elizeu Nascimento (PL), policiais militares e civis, delegados, investigadores, escrivães, bombeiros militares, líderes comunitários, empresários, gestores públicos, religiosos e representantes de diversas áreas da sociedade foram reconhecidos pelos relevantes serviços prestados ao estado de Mato Grosso.
“É muito gratificante poder homenagear homens e mulheres que marcaram a história de Mato Grosso com muito trabalho. São diversas autoridades e também pessoas humildes, como a Dona Juju, do bairro Dom Aquino, que tem uma grande trajetória no esporte feminino e já formou muitas atletas. Espero que essas honrarias incentivem ainda mais empresários, profissionais e cidadãos a continuarem contribuindo com o desenvolvimento do estado”, declarou o parlamentar.
Considerada a mais alta honraria concedida pelo Legislativo, a Comenda Filinto Müller foi entregue ao deputado estadual Francisco Guarnieri de Lima, ao major Abner James Lopes Campos, ao tenente-coronel Benedito Martins de Carvalho Júnior, e à policial militar Luciana Jucá de Oliveira.
“É uma felicidade imensa receber essa comenda tão importante do nosso estado de Mato Grosso, concedida pela Assembleia Legislativa. É um reconhecimento do nosso trabalho, como vereador e presidente da Câmara de Barra do Bugres, o mais jovem do país, empresário, produtor rural e também como deputado estadual”, afirmou Guarnieri, que assumiu como titular o mandato de deputado estadual em janeiro deste ano.
Policial Militar há 21 anos, Luciana Jucá de Oliveira é responsável pelo projeto Mulheres de Verdade e também preside o Grêmio Recreativo Esportivo da Rotam, onde coordena o programa Grêmio e Rotam, que utiliza o futebol e o jiu-jitsu para tirar crianças e adolescentes da rua, oferecendo oportunidades de estudo e trabalho. A iniciativa atende cerca de 400 crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, em Cuiabá e cidades vizinhas, e tem apresentado resultados positivos, como a revelação de atletas de destaque.
“No Grêmio e Rotam nós utilizamos o esporte como uma ferramenta de transformação, mostrando para as crianças e adolescentes atendidos que há oportunidades. O nosso objetivo é ensinar e instruir enquanto crianças para que elas não se percam na fase adulta e entrem para o mundo do crime”, ressaltou.
Foram agraciados com a Comenda Dante de Oliveira, destinada a reconhecer a atuação em defesa da democracia e da cidadania, o contador e empresário Antônio Gonçalves de Oliveira, diretor executivo do Grupo Servcontrol; o 1º sargento da PM Madson Siqueira Silva Neto; o especialista em marketing empresarial Themistoklis Sarris e o tenente-coronel da PM Tiago Costa Gomes.
A Medalha João Batista Jaudy de Honra ao Mérito Esportivo, que reconhece ações de incentivo e contribuição ao esporte mato-grossense, foi conferida à gestora esportiva e defensora do futebol feminino Elair Dias Pinto Brito (Dona Juju) e ao subtenente da PM Renildo Conceição da Costa.
Já a Comenda Pastor Sebastião José Rodrigo de Souza, destinada a homenagear relevantes feitos religiosos e comunitários, foi concedida aos pastores Claudemir Bejamin da Costa, Josmar Oliveira Alderete, Judson Martins Ribeiro e Odenir Braz Pereira.
Trinta e três pessoas foram contempladas com títulos de cidadão mato-grossense, dentre as quais a secretária de estado de Agricultura Familiar, Andreia Carolina Fujioka. Natural de Goiás, ela reside em Mato Grosso há 10 anos e se considera mato-grossense de coração.
“É com muita alegria que eu recebo esse título. Vim para Mato Grosso há dez anos e estou pronta para ajudar cada vez mais esse estado maravilhoso a crescer. A Secretaria de Agricultura Familiar tem conseguido avançar, entregando equipamentos para que os produtores possam desenvolver seus trabalhos, reduzindo muito o êxodo rural, principalmente dos jovens. Temos atualmente vários programas em plena aplicação: Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaaf), MT Produtivo, que tem recursos do BID, tudo para ajudar o produtor de pequena escala a ficar na sua área, a produzir, e, assim, termos alimentos saudáveis e sustentáveis”, declarou a gestora.
Além disso, foram entregues moções de aplausos a 83 pessoas e quatro empresas. Entre as personalidades contempladas, estão policiais militares da força tática que atuaram no salvamento de uma vítima de acidente de trânsito, ocorrido em janeiro deste ano, na rodovia estadual MT-140 em Sinop; e também policiais civis que participaram da Operação Safe Truck, deflagrada em Cuiabá para desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de furto e receptação de módulos de caminhões e também lavagem de dinheiro.
Fonte: ALMT – MT
Projeto de Lei garante gratuidade de pedágio para moradores de distritos
O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) apresentou um Projeto de Lei nº1404/2025 que prevê a isenção do pedágio aos veículos de moradores de distritos que necessitem de deslocamento diário passando pela praça de pedágio, até a sede do município para trabalhar ou o inverso. A medida vai trazer alívio financeiro para centenas de famílias que vivem em distritos de Mato Grosso e precisam se deslocar diariamente, a exemplo do Distrito do Assari, em Barra do Bugres.
“Quem precisa ir até Barra (do Bugres) é obrigado a pagar o pedágio na ida e na volta. Isso gera um custo que ultrapassa R$ 500 por mês, em média. Um valor muito alto e que pesa no orçamento familiar de muitas pessoas”, argumentou o parlamentar, nesta quarta-feira (10.09).
Pelo texto, ficam isentos do pagamento do pedágio os veículos de moradores de distritos previamente cadastrados junto à concessionária responsável pela rodovia. A isenção será válida exclusivamente para os deslocamentos diários entre o distrito e a sede do município, ou no sentido inverso, quando justificados pelo exercício de atividade de trabalho.
O deputado Chico Guarnieri também reforçou que a proposta foi construída com base na realidade enfrentada pela população e não deve comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, já que há previsão legal de mecanismos de reequilíbrio contratual.
“A demanda chegou até nós pela população do (Distrito do) Assari, mas a nossa proposta abrange todos os distritos existentes em nosso estado”, finalizou o deputado Chico Guarnieri.
Fonte: ALMT – MT
