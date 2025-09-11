Projeto de Thiago Silva realiza palestras sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio nas escolas

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) lançou o projeto “Valorize a Vida – Setembro Amarelo nas Escolas”, que promoverá palestras de conscientização sobre prevenção à depressão e ao suicídio em unidades de ensino de Rondonópolis e da região sudeste. A iniciativa será realizada ao longo do mês de setembro, com recursos garantidos por emenda parlamentar.

De acordo com o parlamentar, este é um projeto foi idealizado no período de pós-pandemia, e tem o foco em cuidar do futuro das crianças e jovens. “Quando se fala de saúde mental, se fala de vida, e vida é o nosso bem mais precioso! Temos trabalhado na Assembleia Legislativa ações que visam garantir um futuro mais seguro e digno aos nossos jovens, e o projeto Valorize a Vida vem de encontro com a atual demanda dos nossos alunos e servidores, principalmente sobre temas que tratam da saúde mental no ambiente escolar”, disse o deputado ao relembrar a importância da data 10 de setembro, Dia Mundial de Combate ao Suicídio.

O projeto conta com o apoio de um dos mais renomados palestrantes sobre o tema no país, Bruno Assumpção, que realizou mais de nove mil palestras e percorreu 17 Estados do Brasil realizando o trabalho nas instituições de educação.

“Quem articulou esse projeto de forma pioneira no país foi o deputado Thiago, e agradeço por acreditar nesse trabalho especial para a nossa juventude. O Thiago foi o primeiro deputado do Brasil a realizar essa parceria para que possamos palestrar para os jovens sobre a valorização da vida e sou grato por acreditar em nosso trabalho”, disse Bruno.

Assumpção palestra aos estudantes de forma interativa e trata sobre temas como o combate à depressão, suicídio, bullying, respeito aos familiares, entre outros assuntos atuais que são de interesse da comunidade escolar.

“A cada 45 minutos uma pessoa tira a sua própria vida no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Aquele amigo seu bacana de sala de aula, às vezes dentro dela, no sentimento dela, ela tem um buraco emocional tão grande, que as pessoas só olham para ela, infelizmente, quando ela amanhece com uma corda no pescoço. E aí todo mundo quer parar o que está fazendo para falar sobre suicídio, infelizmente é assim”, ensina Bruno.

A estudante Ana Beatriz participou da palestra e elogiou a ação realizada na sala de aula durante o Setembro Amarelo. “A parte da palestra que mais gostei foi quando eles disseram, tudo é fase e passa. Eu vou lembrar disso”, disse a estudante Ana Beatriz.

O deputado destaca sua luta em prol dos estudantes. “Acredito que a principal ferramenta de transformação social na vida de um jovem é a educação. Com este projeto estamos investindo em pessoas: o asfalto acaba se deteriorando, a parede acaba caindo, mas investir nos nossos alunos é a garantia de um futuro mais seguro. Por isso estamos promovendo palestras sobre a valorização da vida, e pensando na saúde mental e bem-estar social de toda a comunidade escolar”, afirmou o parlamentar.

Fonte: ALMT – MT