“Projeto ‘Declaração de Amor à Minha Mãe’ promove autocuidado e valorização da mulher no CRAS Getúlio Vargas

“Para podermos cuidar do outro, temos que nos cuidar primeiramente. E o projeto ‘Declaração de Amor à Minha Mãe’ promove não só a valorização da mulher como mãe, mas também a valorização como ser humano, trazendo autocuidado, palestras educativas, levando informação para essas mulheres para que se tornem melhores do que elas já são”. Com estas palavras, a psicóloga Marialice Mundim definiu o projeto ‘Declaração de Amor à Minha Mãe’, idealizado pela primeira-dama, Márcia Pinheiro em 2017 e que é realizado anualmente, no mês de maio. A edição deste ano aconteceu nesta sexta-feira (19), na subprefeitura do Coxipó, onde está funcionando temporariamente o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Getúlio Vargas. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher e Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

De acordo com a coordenadora do Cras Getúlio Vargas, Carla Braga, foram atendidas no evento de hoje mais de 180 mulheres. “Através desse projeto, conseguimos ajudar toda a população, especialmente aqueles que têm dificuldade de visão e precisam de óculos, graças à parceria com o Instituto Lions e outros amigos, além do projeto ´Visão Solidária´”. Ofereceram ainda serviços de estética, de justiça comunitária para confecção de documentos, corte de cabelo, palestras sobre saúde, emissão de guias de IPTU, entre outros, além da distribuição de brindes. “Esse projeto acontece desde 2017 e, desde então, muitas mulheres já participaram e ainda participam. As mulheres vêm em busca de apoio e ajuda, e através do projeto conseguimos capacitá-las, oferecer palestras motivacionais e incentivá-las a sair desse mundo e se qualificar. Existem vários benefícios para essas mulheres. Apesar da pandemia em 2020, não paramos. Continuamos com o projeto de forma online, oferecendo palestras e orientações virtuais. Hoje, este evento presencial é um recomeço para o “Declaração de Amor à Minha Mãe”. Está sendo muito produtivo, com várias pessoas presentes”, revelou Carla.

A coordenadora técnica administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Ana Paula Tomazini Amaral esteve presente ao evento, representando a secretária municipal da pasta, Hellen Ferreira. ‘Há três anos, perdi meu marido para a COVID-19 e aprendi na pele o que significa ser uma mulher que precisa cuidar sozinha da casa e dos filhos. Conheço bem a luta diária e acredito que todas as mulheres presentes neste evento são verdadeiras guerreiras. Somos mulheres que enfrentam desafios e dificuldades todos os dias, e quero dizer que a Secretaria de Assistência Social está trabalhando constantemente para melhorar nossas unidades e atender cada um de vocês da melhor forma possível. Nós, mulheres, além de profissionalismo, trabalhamos com o coração, porque somos capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo e colocar amor em tudo o que fazemos”, disse.

Joceli Gomes da Silva, moradora do bairro Vista Alegre, participou do evento para fazer o documento de Registro Geral, que estava vencido e aproveitou para fazer a sobrancelha. “Achei muito bom este evento. É importante para as mulheres, pois ajuda a valorizar a gente e aumentar a autoestima. Às vezes deixamos a estética de lado por falta de condições e o evento proporcionou isso. Peguei a segunda via do RG e economizei 90 reais, além de ter feito a sobrancelha de graça também”, comemorou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT