Projeto Diálogos Possíveis visita duas comarcas na próxima semana

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) publicou o resultado definitivo das provas objetiva e discursiva do Processo de Recrutamento de Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania (Justiça Comunitária).

O edital nº 01/2025-JC-PRES está assinado pelo presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.

A seleção tem caráter voluntário, sem vínculo empregatício, e busca ampliar a atuação da Justiça Comunitária em diferentes regiões do Estado. Os aprovados irão contribuir com ações de cidadania, aproximação do Judiciário à população e fortalecimento das redes locais de apoio.

O edital apresenta a lista dos candidatos aprovados e a respectiva pontuação por comarca.

Acesse o edital neste link

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT