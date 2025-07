Projeto do Indea atingiu mais de 3 mil estudantes de MT levando educação sanitária

Criação, abate, produção, inspeção e distribuição. Esse passo a passo é a síntese do caminho que os alimentos de origem animal percorrem do campo até a mesa do consumidor. E em todo esse processo, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) está presente. Para explicar o papel do órgão estadual nas etapas que envolvem as áreas de defesas sanitárias animal e inspeção sanitária ajudar a formar pequenos cidadãos disseminadores de boas práticas sanitárias, foi criado o projeto ‘Do Campo ao Prato’.

Idealizado pela Coordenadoria de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal (Cispoa) do Indea, ação consiste em levar até as escolas apresentações/palestras ministradas por servidores do órgão, onde são abordados temas como doenças transmitidas pelos alimentos, os cuidados necessários no trato de animais voltados para consumo, como, por exemplo, gado e frango, e informações sobre a importância da inspeção sanitária em frigoríficos e em produtos como leite, queijo, salame, ovos e mel.

Desde que foi implementado, em fevereiro do ano passado, o projeto ‘Do Campo ao Prato’ atingiu mais de 3 mil estudantes do Estado, de 122 municípios, com idade entre 10 a 12 anos. Somente neste ano foram 42 escolas percorridas pela ação.

“Por onde passamos é nítido o interesse dos estudantes pelo tema, que ficam atentos a cada nova informações, podendo muitos deles matar a curiosidade sobre assuntos que são parte do dia-a-dia deles. E percebemos que eles levam todo esse conhecimento adquirido para a família e vizinhança a acabam sendo, de forma indireta, propagadores da educação sanitária”, explica o coordenador de Inspeção e Fiscalização de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (Cispoa), Márcio Adélio de Carvalho.

Nas apresentações são utilizados materiais produzidos pelos servidores, sempre com a temática que vai da produção no campo, a importância do serviço de inspeção, como doenças que podem ser transmitidas por alimentos, apresentando os produtos de origem animal que devem ser inspecionados, o que deve ser observado nas embalagens e rotulagem dos produtos.

No projeto, os estudantes são estimulados a participar do concurso que vai eleger qual o melhor desenho e frase que melhor represente o projeto ‘Do Campo ao Prato’. A escola com o melhor trabalho ganhará uma mesa de pebolim, o professor um notebook e o aluno uma bicicleta. A premiação será entregue em outubro, após avaliação dos trabalhos feitos pela comunidade escolar.

Esses prêmios foram viabilizados pela parceria com Fundo de Qualidade, Produtividade e Segurança do Leite de Mato Grosso (FQPSLEITE), que doa também aos alunos uma garrafa customizada. O presidente do FQPSLEITE, Antônio Carlos Dourado, reforça “a importância da parceria entre o Fundo e o Governo do Estado, na formação de futuras gerações, e que todo o conhecimento difundido em salas de aulas se expandam e ajudem a sociedade a adotar de forma precoce e contínua as boas práticas sanitárias”.

Fonte: Governo MT – MT