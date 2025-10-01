Connect with us

ELEIÇÕES

Projeto do TRE-MT é indicado a prêmio nacional de inovação tecnológica

Publicado em

01/10/2025

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) foi indicado ao EU Esri Brasil 2025, premiação nacional que reconhece iniciativas inovadoras no uso da inteligência geográfica. O projeto selecionado, intitulado “Ocorrências das Eleições”, foi desenvolvido para garantir maior eficiência, agilidade e segurança no processo eleitoral em Mato Grosso.  A votação segue até o dia 06 de outubro (link no final do texto).

Realizar eleições em um estado de dimensões continentais como Mato Grosso exige planejamento rigoroso. São cerca de 8 mil seções eleitorais, distribuídas em 1.500 locais de votação nos 142 municípios do estado. O processo envolve ainda aproximadamente 40 mil colaboradores, mobilizados para assegurar o direito de voto a 2,5 milhões de eleitores. 

A dimensão territorial, aliada a dificuldades como estradas de difícil acesso, falhas de energia e falta de comunicação em determinadas regiões, sempre representou um grande desafio para a Justiça Eleitoral. 

Projeto do TRE-MT é indicado a prêmio nacional de inovação tecnológica

Solução inovadora 

Com o objetivo de superar essas barreiras, o TRE-MT desenvolveu a solução “Ocorrências das Eleições”, que permite o acompanhamento em tempo real de todo o processo de votação. 

A ferramenta utiliza formulários eletrônicos para que os colaboradores em campo registrem eventuais ocorrências. As informações são transmitidas de forma instantânea e exibidas em painéis de monitoramento (dashboards), o que possibilita à administração eleitoral agir de maneira rápida e eficaz para resolver problemas técnicos ou operacionais, evitando impactos sobre os eleitores. 

“A tecnologia nos permite acompanhar cada ocorrência à medida que ela acontece. Isso facilita a tomada de decisão imediata, seja para resolver uma falha em urna, apoiar a logística de entrega de equipamentos ou recuperar dados com segurança. O sistema transforma informações em soluções rápidas, dando muito mais agilidade ao processo eleitoral”, explicou Salomão de Souza Fortaleza, coordenador do projeto no TRE-MT.  

A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, destacou a relevância da indicação e reafirmou o compromisso da instituição em estar à frente das transformações tecnológicas. 

“A Justiça Eleitoral de Mato Grosso tem buscado constantemente inovar, utilizando a tecnologia como aliada para oferecer mais segurança, eficiência e transparência. Ser reconhecido nacionalmente reforça nosso papel de vanguarda nesse processo”, afirmou a presidente.  

Para conhecer todos os projetos e votar, acesse o link: 

https://experience.arcgis.com/experience/9986de91937340fb902fa6bd64891e0f/page/P%C3%A1gina-inicial 

 

Daniel Dino  

Assessoria TRE-MT 

Fonte: TRE – MT

ELEIÇÕES

TRE-MT destaca sua prioridade com a inclusão

Published

12 segundos atrás

on

01/10/2025

By

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) reforça que a acessibilidade é prioridade permanente em suas ações. Nesta terça-feira (30), o Tribunal aderiu à campanha nacional de acessibilidade lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem como objetivo ampliar a participação de eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e garantir locais de votação mais acessíveis já nas eleições de 2026. 

Em Mato Grosso, os números demonstram o avanço dessa conscientização. O estado conta com aproximadamente 280 mil pessoas com deficiência, segundo o Censo de 2022, e em 2024, 16.931 eleitores declararam alguma deficiência, dos quais 68,2% compareceram às urnas. Hoje, menos de um ano depois, esse número chegou a 20.116, representando um crescimento de 18,8%. 

A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, reforça que a acessibilidade é uma prioridade de sua gestão e que o Tribunal tem buscado avanços contínuos nessa área. 

“A inclusão é uma prioridade que levamos a sério em Mato Grosso. O crescimento do número de eleitores que informaram sua condição ao TRE-MT mostra que estamos avançando, mas também reforça a importância dessa campanha nacional para aumentar a conscientização. Queremos que cada pessoa com deficiência se sinta acolhida e segura para exercer seu direito de votar”, afirmou a presidente. 

A Justiça Eleitoral mato-grossense tem procurado inovar em diferentes frentes, dentro e fora do processo eleitoral. “Esse esforço é constante. Um exemplo é a parceria com o Senac-MT, que resultou em um curso de informática exclusivo para pessoas com deficiência, preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho. A Justiça Eleitoral não se limita à organização das eleições: também olha para o futuro, promovendo cidadania e inclusão social”, completou a desembargadora. 

Ações da campanha 

Com o slogan “Votar é meu direito. Garantir meu acesso ao voto é dever da Justiça Eleitoral”, a campanha nacional do TSE convida pessoas com deficiência a informarem sua condição nos cartórios eleitorais ou no site da Justiça Eleitoral. Com esses dados, será possível planejar a distribuição de eleitores em seções adaptadas e garantir uma experiência mais acessível nas eleições de 2026. 

A Justiça Eleitoral já disponibiliza recursos como urnas eletrônicas com teclas em braille, marca em relevo, recursos de voz e vídeos em Libras; capacitação de mesários para atendimento adequado; possibilidade de transferência para seções adaptadas; e coordenadores de acessibilidade nos locais de votação. 

 

Daniel Dino 

Assessoria TRE-MT 

Fonte: TRE – MT

ELEIÇÕES

Justiça Eleitoral realiza série de atendimentos itinerantes em Rondonópolis

Published

1 hora atrás

on

01/10/2025

By

Com o objetivo de ampliar o número de eleitores e eleitoras com cadastro biométrico atualizado, a Justiça Eleitoral realizará atendimento itinerante em diferentes pontos de Rondonópolis (215 km de Cuiabá) ao longo do mês de outubro. A ação é promovida pela 10ª Zona Eleitoral, sob a coordenação do juiz eleitoral Francisco Rogério Barros, em conjunto com a 46ª Zona. 

 

A programação contempla escolas, universidade e até mesmo uma unidade do setor produtivo, permitindo que mais cidadãos e cidadãs tenham acesso facilitado aos serviços eleitorais. 

 

Confira os locais e datas de atendimento: 

 

  • Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho (Vila Olinda): 
     02/10 – das 8h às 11h30 
     03/10 – das 8h às 11h30 
     04/10 – das 13h30 às 16h30 
  • Frigorífico Agra (Zona Rural, BR-163, km 101): 
     07/10 – das 7h30 às 17h 
     08/10 – das 7h30 às 17h 
  • Escola Municipal 1º de Maio (Parque Universitário): 
     11/10 – das 13h30 às 16h30 
  • Universidade Federal de Rondonópolis (Cidade Universitária): 
     14/10 – das 8h às 11h30 e das 18h às 21h30 
     15/10 – das 8h às 11h30 e das 18h às 21h30 

 

Serviços oferecidos 

 
Durante o atendimento itinerante, a população poderá realizar a coleta biométrica (fotografia, digitais e assinatura digital), alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), transferência de domicílio, revisão cadastral, emissão de multas e regularização da situação eleitoral. É necessário apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, carteira de trabalho, entre outros) e comprovante de residência atualizado. 

 

A Justiça Eleitoral reforça a importância de os eleitores e eleitoras comparecerem munidos da documentação exigida para garantir a atualização do cadastro e evitar pendências no futuro. 

 

Jornalista: Nara Assis 

 

#PraTodosVerem: A imagem mostra uma eleitora realizando atendimento biométrico. Ela está sentada de frente para um servidor da Justiça Eleitoral, que coleta suas digitais em um equipamento próprio. Ao fundo, é possível ver uma servidora digitando em um computador e prateleiras com materiais e garrafas de água. 

Fonte: TRE – MT

Mais Lidas da Semana

