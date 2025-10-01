Projeto do TRE-MT é indicado a prêmio nacional de inovação tecnológica

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) foi indicado ao EU Esri Brasil 2025, premiação nacional que reconhece iniciativas inovadoras no uso da inteligência geográfica. O projeto selecionado, intitulado “Ocorrências das Eleições”, foi desenvolvido para garantir maior eficiência, agilidade e segurança no processo eleitoral em Mato Grosso. A votação segue até o dia 06 de outubro (link no final do texto).

Realizar eleições em um estado de dimensões continentais como Mato Grosso exige planejamento rigoroso. São cerca de 8 mil seções eleitorais, distribuídas em 1.500 locais de votação nos 142 municípios do estado. O processo envolve ainda aproximadamente 40 mil colaboradores, mobilizados para assegurar o direito de voto a 2,5 milhões de eleitores.

A dimensão territorial, aliada a dificuldades como estradas de difícil acesso, falhas de energia e falta de comunicação em determinadas regiões, sempre representou um grande desafio para a Justiça Eleitoral.

Solução inovadora

Com o objetivo de superar essas barreiras, o TRE-MT desenvolveu a solução “Ocorrências das Eleições”, que permite o acompanhamento em tempo real de todo o processo de votação.

A ferramenta utiliza formulários eletrônicos para que os colaboradores em campo registrem eventuais ocorrências. As informações são transmitidas de forma instantânea e exibidas em painéis de monitoramento (dashboards), o que possibilita à administração eleitoral agir de maneira rápida e eficaz para resolver problemas técnicos ou operacionais, evitando impactos sobre os eleitores.

“A tecnologia nos permite acompanhar cada ocorrência à medida que ela acontece. Isso facilita a tomada de decisão imediata, seja para resolver uma falha em urna, apoiar a logística de entrega de equipamentos ou recuperar dados com segurança. O sistema transforma informações em soluções rápidas, dando muito mais agilidade ao processo eleitoral”, explicou Salomão de Souza Fortaleza, coordenador do projeto no TRE-MT.

A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, destacou a relevância da indicação e reafirmou o compromisso da instituição em estar à frente das transformações tecnológicas.

“A Justiça Eleitoral de Mato Grosso tem buscado constantemente inovar, utilizando a tecnologia como aliada para oferecer mais segurança, eficiência e transparência. Ser reconhecido nacionalmente reforça nosso papel de vanguarda nesse processo”, afirmou a presidente.

Para conhecer todos os projetos e votar, acesse o link:

https://experience.arcgis.com/experience/9986de91937340fb902fa6bd64891e0f/page/P%C3%A1gina-inicial

Daniel Dino

Assessoria TRE-MT

Fonte: TRE – MT